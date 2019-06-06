"Вирішила більше не вечеряти": Віра Брежнєва полонила "бомбезною" фігурою

Брежнєва порадувала кліпом на пісню Я не свята
Віра Брежнєва порадувала шанувальників дійсно приємною новиною. Українська співачка презентувала новий кліп на пісню "Я не свята". Презентація відео відбулася ввечері, 5 червня. До речі, зйомки кліпу проходили в Києві. Однак найбільше привернув увагу шанувальників не загальний відеоряд, і навіть не сюжет, а образ їх улюблениці.
Так, у кліпі "Я не свята" Віра Брежнєва приміряла дуже спокусливий і відвертий образ. Співачка знімається в чорному купальнику-боді оригінального крою, який оголює плоский животик Брежнєвої. Також боді рясно декороване паєтками.
Образ доповнюють чорні колготки, а також чорні босоніжки на тонкій шпильці. До речі, на початку кліпу героїня Брежнєвої також з'являється в короткій шкіряній куртці. Але у фіналі сюжету вона скидає її і прогулюється по нічних вулицях столиці тільки в купальнику і на підборах.
На своїй instagram-сторінці Брежнєва поспішила опублікувати окремо фото свого образу.
Струнка Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Звичайно ж, шанувальники Віри прийшли в захват від її сміливого образу:
Ну що ж, пропонуємо подивитися і кліп:
Віра Брежнєва - Я не свята
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала доньку-випускницю. Співачка зазначила, що вона навіть наплакалася.
Також Віра Брежнєва у повітряному, невагомому вбранні викликала фурор в мережі. Вона оголосила про співпрацю з відомим світовим брендом.