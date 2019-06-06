"Вирішила більше не вечеряти": Віра Брежнєва полонила "бомбезною" фігурою

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва порадувала кліпом на пісню Я не свята

Віра Брежнєва порадувала шанувальників дійсно приємною новиною. Українська співачка презентувала новий кліп на пісню "Я не свята". Презентація відео відбулася ввечері, 5 червня. До речі, зйомки кліпу проходили в Києві. Однак найбільше привернув увагу шанувальників не загальний відеоряд, і навіть не сюжет, а образ їх улюблениці.

Так, у кліпі "Я не свята" Віра Брежнєва приміряла дуже спокусливий і відвертий образ. Співачка знімається в чорному купальнику-боді оригінального крою, який оголює плоский животик Брежнєвої. Також боді рясно декороване паєтками.

Образ доповнюють чорні колготки, а також чорні босоніжки на тонкій шпильці. До речі, на початку кліпу героїня Брежнєвої також з'являється в короткій шкіряній куртці. Але у фіналі сюжету вона скидає її і прогулюється по нічних вулицях столиці тільки в купальнику і на підборах.

На своїй instagram-сторінці Брежнєва поспішила опублікувати окремо фото свого образу.

Струнка Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Звичайно ж, шанувальники Віри прийшли в захват від її сміливого образу:

"Подивилася кліп, піроженка якось не лізе... Застрягла десь по середині"

"Господи, Віра! А там були ще актори?! Я весь кліп тільки на вас в купальнику і дивилася"

"Виглядаєте чудово"

"Віра, дивилася тільки на Вас)) пішла в двохсотий раз подивлюся кліп, і треба б придивитися до акторів"

"Після перегляду Шедевра, вирішила не вечеряти більше взагалі. Мотивує. Спасибі"

" Нереальний кліп!!! А яка ти красива"

Нереальний кліп!!! А яка ти красива" "Весь кліп дивилася на вашу фігуру, давно хотілося такий кліп, який показує свободу і впевненість у собі! Браво! Віра, ти найкраща!"

"Красивою для кліпу ви зробили себе сама. Така фігура... Жесть... Таки ви розумниця і красуня справжній трудівник"

"Хороша чертовка!"

"Вірочка, Вас не треба робити! Ви і без всіх цих майкапов чарівні"

"Вірочка, Ви молодець!!!! Не звертайте увагу на шпильки. Завжди приємно на Вас дивитися, слухати Вас. Люди перестали, а скоро і разучаться, радіти простим речам"

"Класний кліп!! Браво, Віра!"

Ну що ж, пропонуємо подивитися і кліп:

Віра Брежнєва - Я не свята

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала доньку-випускницю. Співачка зазначила, що вона навіть наплакалася.

Також Віра Брежнєва у повітряному, невагомому вбранні викликала фурор в мережі. Вона оголосила про співпрацю з відомим світовим брендом.