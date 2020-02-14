Вирішив не випробовувати долю: Маша Єфросиніна замилувала святковим відео з коханим

Ведуча показала свою реакцію на подарунок від чоловіка
Маша Єфросиніна не часто ділиться в мережі подробицями і моментами з особистого життя, тому її шанувальники з особливим тепетом реагують на сімейні кадри в профілі ведучої. Так, їм подобається спостерігати за теледівою і її чоловіком Тимуром Хромаєвим, які демонструють ніжне і трепетне ставлення один до одного. Адже колись пара пережила серйозну кризу і була на межі розлучення. Звичайно ж, у День закоханих Тимур не забув привітати кохану дружину і зробив це з самого ранку.
Теледіва опублікувала в Instagram зворушливе і веселе відео, на якому чоловік дарує їй оберемок оксамитових бордових троянд на довгих стеблах. Вона з цікавістю зазирає всередину букету, виглядаючи презент від коханого. У "сторіз" Маша показала розширену "версію" зворушливого відео.
"Дякую. Там нічого немає?" - поцікавилася допитлива Маша, яка зустріла чоловіка в стильному домашньому ансамблі і не упустила можливості міцно обійняти і притулитися.
"Папка теж вирішив не випробовувати долю", - підписала одночасно душевне й веселе відео ведуча.
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписникам Маші дуже сподобалося святкове відео з її родинного архіву.
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Також вона опублікувала домашнє фото з букетом у вікна. На стрункій Маші – білосніжна майка і зручна трикотажна міні-спідниця, вона позує босоніж.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Раніше Маша Єфросиніна зізналася у своїй жіночій слабкості, з якою бореться шляхетним способом.