Такий релаксище! Бабкін відверто розповів про будні молодого тата

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Музикант зробив зворушливе зізнання про малюка

Популярний музикант і актор Сергій Бабкін зізнається, що з появою на світ синочка Єлисея його життя буквально встало з ніг на голову. Хлопчик народився в одному з київських пологових будинків 18 червня. Дружина артиста Сніжана Бабкіна розповіла, що незвичайне ім'я малюка побачила уві сні, причому задовго до своєї третьої вагітності. Сергій був присутній на пологах і всіляко підтримував дружину, саме тому все пройшло легко комфортно і безболісно. Тепер же музикант охоче ділиться в Instagram фото з Єлисеєм і розповідає про будні молодого тата.

Співак зазначив, що поява малюка все відійшло на другий план, тепер життя кипить навколо синочка. Але це анітрохи не обтяжує музиканта, а навпаки. Тепер він більш розслаблений і одночасно зосереджений, а свій стан Сергій порівняв з медитацією.

"Треба ж! З появою нового життя все йде на другий план, займає другорядні ролі : робота, клопоти, виконання завдань.... Цілий день бігаєш біля малюка, біля старшеньких, начебто не відпочиваєш, а насправді - такий релаксище! Всі сторонні думки зникли, голова вільна! Справжня медитація! Ти зібраний, сконцентрований і кожна мить знаходишся тут і зараз! Поки Єлисей лежить, все лежить. Він піде і все піде", - зізнався музикант, супроводжуючи текст піднесеним фото.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Шанувальників привели захват одкровення багатодітного тата. Вони захопилися тим, як трепетно і ніжно Сергій говорить про синочка.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

"Остання фраза просто. Її не відчуваєш поки не проживеш. Так просто і так правдиво і глибоко", "Дуже зворушливо", "Видно, що чоловік став татом! Щасливим татом", "Клас! Супер-батько! Сніжці пощастило з чоловіком!", "Навіть помолодшав татко", "Чудові слова, чудового батька!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше дружина Сергія Бабкіна опублікувала фото з сином на руках, зроблене на другий день після пологів.