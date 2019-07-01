"Регіна, чекай!" Нікітюк з букетом тюльпанів полетіла на весілля Тодоренко

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пишне торжество екс-зірки "Орла і Решки" відбудеться в Італії

Екс-ведуча "Орла і Решки" Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком з аеропорту, на якому вона позувала в зручному одязі в стилі кежуал - білих брюках і смугастій футболці. При цьому в руках вона тримає красивий букет тюльпанів.

"Hello AmsterdamЩина",- написала Нікітюк.

Не встигли фанати задуматися, куди і навіщо вирушила улюблена артистка, як вона сама все розсекретила в "історіях" свого облікового запису. Виявляється, Леся поїхала на весілля своєї подруги і колишньої колеги по "Орлу і Решці" Регіни Тодоренко, з якою вони разом об'їздили чимало куточків світу.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Причому в Амстердамі у неї лише була пересадка, а кінцева точка маршруту - Італія, де і відбудеться пишне торжество. По дорозі ведуча випила вина і написала "Регіна, чекай!".

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пізніше Леся показала відео і фото по дорозі у Флоренцію і з розкішного номеру свого готелю. Там вони з подругою встигли випити традиційного італійського коктейлю шприц апероль.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, сама Тодоренко також вже поділилася першим фото з Італії. На ньому вона зображена на балконі з видом на захід сонця в компанії ще одної екс-колеги з "Орла і Решки" - Аліни Астровської. На обох дівчатах красиві довгі сукні, вони дивляться одна на одну і щасливо посміхаються.

"Більше мені нічого сказати....Хто хоче зустріти старість в Італії, той - я)" - зазначила Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко і Аліна Астровська (instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що офіційно Регіна Тодоренко і Влад Топалов вже одружені - вони зіграли скромне весілля в колі найближчих в Москві в жовтні минулого року, коли ведуча вже була на останніх місяцях вагітності. Однак вона завжди мріяла про пишне святкування, яке пара вирішила влаштувати в Італії, як тільки синочок Михайло трохи підросте.

Нагадаємо, щаслива Леся Нікітюк умилила забавною фотосесією з конем.

Раніше Регіна Тодоренко здивувала пікантною деталлю весільного образу. До речі, за словами Тодоренко, весілля в Італії буде справді масштабним з великою кількістю гостей.

Також Регіна Тодоренко поскаржилася на труднощі подорожі в Італію з маленькою дитиною.