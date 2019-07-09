Регіна Тодоренко захопила формами в купальнику на розкішній віллі

Медовий місяць зіркової пари Регіни Тодоренко і Влада Топалова, які відгулявши весілля в Італії, перемістилися на грецьке узбережжі, триває. Сонячний настрій панує в Instagram молодої дружини Регіни, яка постить щасливі фото з території вілли з власним басейном.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Всім вам по будинку на пляжі!!! І нехай буде гарний настрій!" - передала вона теплі побажання з Греції своїм підписникам.

Крім того, селебріті розповіла, що накопичивши багатий досвід подорожей і зйомок у тревел-шоу вона прискіпливіше ставитися до вибору готелів і місць відпочинку. Так, вона зізналася, чому її вибір припав саме на грецький готель.

"В готелі басейни з полуморскою водою, а це для мене один з найважливіших критеріїв відбору готелю", - так описала вона свій вибір.

Підписники оцінили образ Тодоренко в яскраво-рожевому купальнику найтеплішими словами та побажали їй щасливого медового місяця.

Скріншот: Коментарі к посту Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Як завжди ти в кращих місцях, я теж хочу до вас

Регіна, Ви така гарна (і щаслива!)

Супер! Приймаємо. І Вам, Регіна будинок на пляжі і всього самого-самого!

Красуня

Ідеально! Але море теж непогано

Шикарний вигляд

Оце колір води. Регіна божественна на цій фотографії

Регіна, Ви дуже гарна дівчина і дуже сонячна) Ви викликаєте у мене посмішку) Приємно дивитися)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко вразила грандіозними планами на майбутнє, в які входять зйомки в серіалі і в кіно. Телеведуча так само розробляє кілька цікавих бізнес-схем для просування свого бренду.

А ще чоловік Влад Топалов зворушив ефектним кадром з весілля. Музикант показав велику "італійську сім'ю" з гостей і близьких, які позували для фотографа на весілля зірок.

Також раніше Влад Топалов показав перше фото свого вишуканого весільного образу.