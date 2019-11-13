Регіна Тодоренко в розкішному червоному платті отримала премію "Жінка року"

У вівторок, 12 листопада в Москві відбулося нагородження переможців премії "Жінка року" за версією російського журналу Glamour. Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка нещодавно заявила, що мріє взяти участь у наступному сезоні Танців з зірками, стала володаркою звання "Жінка року", а також перемогла в номінації "Обличчя з екрану". Яскраві фото з заходу були опубліковані на фан-сторінці ведучої в Instagram.

Відзначимо, що разом з Тодоренко в номінації брали участь: українська співачка Світлана Лобода, російські актриси Анна Міхалкова, Світлана Ходченкова, Єлизавета Боярська, Христина Асмус і інші знаменитості.

"Вибачте, але в цьому році Регіні знову вдалося все: вона перевинайшла власний YouTube-канал, стала кращою ведучою ранкового шоу, вийшла заміж — і не забувала ділитися всім цим з нами (і з мільйонами абонентів в Instagram). Регіна, вітаємо!" - йдеться на сайті журналу Glamour в описі переможниці Регіни Тодоренко. Вона також прикрасила обкладинку видання.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/glamour_russia)

Молода матуся прийшла на захід у розкішному червоному платті з глибоким декольте і пікантним розрізом на стегні від британського дизайнера David Koma. Ефектний образ доповнили сріблясті туфлі на підборах, сережки-висульки і яскравий макіяж на обличчі знаменитості.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko_fan01)

Варто зауважити, що Регіна прийшла на премію без свого чоловіка Влада Топалова. Однак вона виглядала щасливою і з задоволенням позувала фотографам разом з заповітної статуеткою.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko_fan01)

Тодоренко пояснила, чому ця премія для неї грає особливу роль. "Раніше я розуміла гламур як шик, блиск, якусь помпезність. А зараз гламур — це символ жіночності. Жінка не повинна забувати, що необхідно бути трепетною, зворушливою, жіночною, ніжною, гарною, але при цьому цілеспрямованою, трохи мужньою і впевненою в собі", — поділилася теледіва.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko_fan01)

Також під час промови вона зізналася, що її батько — економіст і музикант Петро Тодоренко — нещодавно пережив інсульт! За словами телеведучої, зараз він почуває себе добре.

До речі, "Співачкою року" стала українська співачка MARUV.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко приголомшила визнанням про весілля з Владом Топаловим. Ведуча зізналася, що весілля могло і не бути – під час планування урочистості пара так посварилася, що готова була розійтися.