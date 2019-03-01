Регіна Тодоренко зізналася, чим займається у перший день весни

Телеведуча порекомендувала додати яскравих фарб у сірі будні

Украинская телеведущая, которая спустя несколько недель после рождения сына активно приступила к работе над новыми проектами, Регина Тодоренко опубликовала на своей странице Instagram поздравление с первым днем весны и пожелание поклонникам. Знаменитость призналась, что уже чувствует приближение теплых деньков и не обращает внимание на прогнозы синоптиков, поэтому уже распаковывает чемодан с весенними вещами.

"Ну что друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Скажите, вы уже ощущаете её приближение? И хотя синоптики обещают, что март будет холодным, я уже начинаю распаковывать свой особый весенний чемодан, в котором храню самые яркие вещи!" - призналась Регина подписчикам.



"Весной почему-то очень хочется делать что-то такое, что, например, в декабре, показалось бы настоящим безумием. Совершать глупые поступки, красить губы какими-то сумасшедшими оттенками, добавить ярких красок в одежду, надеть жёлтые, зеленые или фиолетовые колготки и отправиться гулять по ещё замерзшим улицам! Весной даже чувствуешь себя счастливее. И я желаю каждому из вас яркой и счастливой весны!" - искренне пожелала телеведущая своим подписчикам.

Фото: Яркий весенний образ Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики не остались в долгу и в ответ поздравили Регину с наступлением весны.

"Регина, и тебя тоже с Первым днём весны, удачи тебе" - olgagru7030

"Шикарная" - _agentgirl_ida_

"Регина,спасибо за совет, ты очень многим помогаешь людям советами, спасибо" - todoxgalich

"Счастливой весны, Регина!" - leonidshodasevics

"Вас тоже поздравляю с первым днем весны!" - al.bina9069

"Ещё пару недель назад остро почувствовала приближение весны. Мечтаю снять пуховики совсем и нарядиться в каблуки" - knitting.vetrova

"Как всегда прекрасна" - mariya_dani

"Регина, ты красотка в этих колготках цвета солнца..." - zainullina51

Напомним ранее Регина покорила поклонников стройной фигурой в мини-юбке, которую знаменитость рискнула надеть всего спустя несколько месяцев после родов. Стильный образ оценили поклонники телеведущей и осыпали комплиментами в соцсетях.

Еще ранее Регина Тодоренко откровенно призналась в бьюти-недостатках, однако телеведущая всячески пытается наверстать пробел в знаниях.

Видео: РБК-Украина