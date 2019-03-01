Регіна Тодоренко зізналася, чим займається у перший день весни

Телеведуча порекомендувала додати яскравих фарб у сірі будні
Украинская телеведущая, которая спустя несколько недель после рождения сына активно приступила к работе над новыми проектами, Регина Тодоренко опубликовала на своей странице Instagram поздравление с первым днем весны и пожелание поклонникам. Знаменитость призналась, что уже чувствует приближение теплых деньков и не обращает внимание на прогнозы синоптиков, поэтому уже распаковывает чемодан с весенними вещами.
"Ну что друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Скажите, вы уже ощущаете её приближение? И хотя синоптики обещают, что март будет холодным, я уже начинаю распаковывать свой особый весенний чемодан, в котором храню самые яркие вещи!" - призналась Регина подписчикам.
"Весной почему-то очень хочется делать что-то такое, что, например, в декабре, показалось бы настоящим безумием. Совершать глупые поступки, красить губы какими-то сумасшедшими оттенками, добавить ярких красок в одежду, надеть жёлтые, зеленые или фиолетовые колготки и отправиться гулять по ещё замерзшим улицам! Весной даже чувствуешь себя счастливее. И я желаю каждому из вас яркой и счастливой весны!" - искренне пожелала телеведущая своим подписчикам.
Подписчики не остались в долгу и в ответ поздравили Регину с наступлением весны.
Напомним ранее Регина покорила поклонников стройной фигурой в мини-юбке, которую знаменитость рискнула надеть всего спустя несколько месяцев после родов. Стильный образ оценили поклонники телеведущей и осыпали комплиментами в соцсетях.
Еще ранее Регина Тодоренко откровенно призналась в бьюти-недостатках, однако телеведущая всячески пытается наверстать пробел в знаниях.
Видео: РБК-Украина