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Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні: вона вже приступила до обов'язків

Середа 29 липня 2020 14:52
Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні: вона вже приступила до обов'язків
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Lite

Ведуча готова освоювати нові горизонти на Батьківщині

Невгамовна Регіна Тодоренко нещодавно заінтригувала прихильників заявою про те, що готова приступити до трьох нових проектів, але змовчала про те, які сюрпризи чекають її шанувальників. І, нарешті, стало відомо про один з нових напрямків роботи зірки "Орла и Решки". Регіна стала ведучою однієї з програм на українській радіостанції.

Вона готова ділитися з шанувальниками своїм багатим досвідом, надбаним під час численних подорожей і з задоволенням розповість про це радіослухачам. Про це пише видання ViVA!

Регіна сподівається, що її поради і досвід стануть в нагоді мандрівникам, коли кордони знову відкриють, і вони зможуть пізнавати світ з різних сторін і насолоджуватись його різноманіттям.

Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні: вона вже приступила до обов'язків

Регіна Тодоренко готова ділитися своїм досвідом з українськими радіослухачами (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мені завжди було цікаво спробувати себе в ролі радіоведучої і вести програму українською мовою. Для мене робота на радіо — це абсолютно новий досвід!" - поділилася Регіна.

Також вона додала, що закриття кордонів через пандемію коронавіруса дало можливість краще пізнати і вивчити рідну країну, побувати в її раніше відомих куточках і заново відкрити для себе Батьківщину.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про складнощі розлуки з сином під час робочих поїздок та заінтригувала яскравими фото біля моря, не вказавши при цьому локацію. Ведуча поскаржилася, що, незважаючи на близькість водної стихії, вона не знайшла часу навіть скупатися.

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