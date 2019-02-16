Регіна Тодоренко показала рідкісне "вагітне" фото

Шанувальники Тодоренко в захваті від вагітної ведучої
Популярна телеведуча Регіна Тодоренко показала своїм шанувальником фото, зроблене ще під час вагітності. Дану фотографію Регіна розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Напишіть, будь ласка, за що ви не любите рекламу?", - підписала фото Тодоренко.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Нова фотографія ведучої викликала захоплення у користувачів мережі.
"Регіна Тодоренко ви зовсім не змінилися, як і були красунею так і залишилися", - написала vdetarinn.
"Це Монако! Будівля суду у вас за спиною", - прокоментувала menshikova_katusha88.
"Як поставити відразу мільйон лайків", - зазначила anastasia__8826.
"Чесно, у вас на сторінці стало дуже багато реклами. Причому як б почати здалеку, - з появою дитини ... машину... і відразу зрозуміло, що це не від вас йде текст, а це початок реклами. Трошки розчаровує. По-перше, тому що її стало дуже багато і часто, а по-друге, як тут хтось написав - хочеться читати про вас, а не про продукцію", - написала tantan.il.
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розповіла шанувальникам про свою мрію.
Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко показала пікантне хоум-відео зі своїм чоловіком Владом Топаловим.
Ми також писали про те, що елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів своїм зворушливим фото.