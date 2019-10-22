Регіна Тодоренко показала рідкісний "вагітний" кадр і красеня брата

Ведуча зворушливо привітала братика з днем народження
Успішна телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко регулярно ділиться з шанувальниками моментами свого життя і цікавими фото. Нещодавно вона разом з маленьким сином Михайлом побувала в Італії, де, за визнанням дівчини, трохи поправилася - адже там така смачна їжа! А новим кадром у своєму Instagram артистка викликала справжній фурор - адже на ньому вона відображена вагітною, та ще й зі своїм братом.
На барвистому фото Регіна та її старший брат Кирило відображені на пляжі в купальних костюмах. Вони ніжно обіймають один одного і завзято сміються на камеру. Варто відзначити, що брат Тодоренко справжній красень!
У підписі до фото ведуча зворушливо привітала його з днем народження, згадуючи їх спільне одеське дитинство.
Фото: Регіна Тодоренко з братом Кирилом (instagram.com/reginatodorenko)
"HB 2 U , @kirill_kovlash Братику, в нашому житті було стільки болота, глиняних пригод, колорадських жуків, перекопаних городів, зламаних машинок, нез'їдених супів, вибитих зубів, що й згадувати страшно. Але цей прекрасний час зробив нас такими, які ми є зараз! Я бажаю тобі берегти всередині себе того малюка, який будував "коледец" і досягати самих крутих вершин ) твоя Сестра)", - душевно написала Регіна.
Молодий чоловік тут же відреагував в коментарях.
"Спасибооооо, Сестро))) Але ти ще забула про падіння в підвал, сама знаєш хто в цьому винна", - жартівливо відповів Кирило.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Фолловери знаменитості розжалобились позитивному знімку і теплим словами Тодоренко, багато також звернули увагу на її кругленький живіт. Деякі користувачі мережі навіть припустили, що вона знову вагітна, інші ж упевнені, що це старе фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко розбурхала мережу фото з закулісся в халаті. Ведуча з макіяжем і свіжим укладанням влаштувала перекус на швидку руку між зйомками.
Раніше Регіна Тодоренко з сином влаштувала насичену прогулянку по осінній Вероні.