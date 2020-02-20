Регіна Тодоренко поділилася топ лайфхаків, як подорожувати з малюком у літаку

Регіна Тодоренко нещодавно повернулася з сином Майклом після відпочинку на Мальдівах. Мамі і малюкові довелося подолати нелегкий шлях, який тривав майже добу, але хлопчик тримався стійко і прекрасно переніс авіаподорож. Ведуча вирішила поділитися порадами, як максимально полегшити переліт з дитиною і зробити його комфортні для малюка і його батьків.

В інтерв'ю журналу Viva! Вона розповіла, до яких хитрощів вдається під час перельоту з Майклом і поділилася цінними спостереженнями.

«Він дуже нетерплячий хлопчик і поки ще в силу віку йому важко довго перебувати на одному місці», - розповіла зірка про маленького синочка.

Регіна зазначає, що дозвілля малюка – це важливий пункт під час тривалого перельоту. Особливо, якщо ви маєте справу з маленьким непосидою.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

«Для свого малюка я запаслася водними розмальовками з водним маркером, який не забруднює одяг, не бруднить пальчики, і в літаку ваша дитина буде зайнятий малюванням хоча б на якийсь час. Все, що їде, пищить і грає можна взяти з собою. І обов'язково взяти книжки!» - повідомила вона.

«Головне – це підкачати спину, тому що я брала з собою 2 рюкзака самого необхідного. Дуже важливо давати дитині можливість походити або побігати в літаку», - попереджає ведуча.

За словами Тодоренко, щоб зайняти малюка в літаку, важливо попередньо завантажити мультики на який-небудь гаджет. Це може бути не тільки телефон або планшет, також це може бути спеціальний пристрій – cinemood.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

«У чому спати і як зробити місце дитині комфортним, звичайно ж, теж дуже важливо, особливо, якщо ваш переліт займає більше 5 годин. Можна обкластися подушками, покривалами, ковдрами, але є спеціальні девайси для зовсім маленьких – це кокони. І я раджу брати з собою кокони або розкладну люльку», - відзначає вона і попереджає, таке пристосування можуть видати прямо в літаку, якщо пощастить зайняти місце на першому ряду.

Регіна також рекомендує звернути увагу на «спеціальні надувні пуфики, які ставляться між сидіннями, створюючи одне маленьке спальне місце».

«Найнеобхідніше при перельоті з малюком – це, безумовно, підгузки та пляшечка водички. Я раджу брати з собою в термос окріп, тому що вода, яку дають на борту – вона технічна», - попередила ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Також на випадок затримки рейсу варто запастися провіантом. Зіркова мама радить брати з собою невеликий контейнер з овочами (наприклад, селерою, морквою, кукурудзою) - всім тим, що любить дитина. Можна покласти в рюкзак пюре і банкове харчування.

Крім того, зірка радить продумати графік перельоту і врахувати всі пересадки та стикування рейсів.

«Найважливіше при подорожі з дитиною, особливо на далекі відстані, – побудувати графік перельотів так, щоб вони збігалися зі сном дитини... Наш малюк спить 2 рази в день, відповідно, при перельоті на Мальдіви, стикування рейсів у нас були як раз в той час, коли він прокидався, або засипав», - ділиться досвідом молода мама.

Раніше засмагла Регіна Тодоренко продемонструвала фігуру в бікіні на березі океану.