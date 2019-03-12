Регіна Тодоренко відверто розповіла про свою особливу дієту

Телеведуча докладно описала раціон, який допоміг їй відновитися після пологів

Регина Тодоренко решила не только смело показать свое тело в купальнике, спустя всего три месяца после родов, но и подробно описать, отказ каких продуктов помог ей быстро похудеть и восстановиться после беременности.

Стоит отметить, что телезвезда все еще не считает свое тело идеальным и выискивает изъяны даже там, где их нет. Однако, поклонники отмечают потрясающий результат работы над собой, как в питании, так и спортивном зале.

"Живот , как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к 4-5-му месяцу после родов все придёт в норму!" - написала она в Instagram.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

На просьбы поклонников рассказать, каким образом Регине удалось сбросить вес и убрать лишние объемы с талии она опубликовала в своем Instagram подробный рацион питания за 3 месяца.

"1. Первый месяц я ела всё. Скажу честно - переборщила: у ребёнка покраснели щеки, так как маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде.

2. Второй месяц: брокколи, кабачок, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая , киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, Индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печенье и на пару.

3. Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука (мои любимые кексы), артишок, оливки, баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком, листья салата, кунжут, хумус, чечевица, круассаны (не удержалась)" — призналась Регина.

Кроме того она уточнила, что полностью исключила из питания сыры, а в качестве нагрузок использовала йогу. Побаловать тело она тоже не забывала и время от времени посещала массажиста.

Подписчики знаменитости восхитились ее великолепными результатами и осыпали комплиментами.

"Растяжек нет, счастливая. А то,что ты говоришь висит, так это придет в норму к 6 месяцам.. "- lolitasenchukova

Зато это идеальная фигура настоящей женщины, а не одна кожа и кости", - __chernova89__

"Супер выглядишь!!!!" - podgornaya.71

"Зачёт! красавица, умница, купальник супер", - lina_arkhip

"Хорошо выглядите талия есть ни такой уж обвисший, да правда к 4-5и месяцам уже всё приходит в своё положение. Я даже худее стала чем раньше до беременности))) но я всё подряд ела и ем", - kazizova_aak.

Напомним, что Регина Тодороенко недавно поделилась важным наблюдением после родов.

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