Регіна Тодоренко виправдала домашнє насильство і потрапила в скандал: ведуча поспішила вибачитися

Екс-зірка шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко вийшла заміж на російського співака Влада Топалова. Пара виховує синочка Михайла, якому в цьому році буде вже два роки. На карантині вони стали більше спілкуватися з шанувальниками в мережі і ділитися своїми думками та порадами щодо різних питань. Саме через недавні одкровення телеведуча потрапила в гучний скандал і на неї обрушилася хвиля негативу. У двох інтерв'ю Тодоренко і Топалов поміркувати на тему домашнього насильства і розлучень і висловили досить жорсткі думки, по суті виправдовуючи абьюз і звинувачуючи жертву.

Так, Агата Муценієце і Павло Прилучний розлучилися, після чого актриса зі сльозами на очах зізналася, що чоловік піднімав на неї руку. 29-річна Регіна висловила подив під час прямого ефіру в мережі, навіщо ведуча шоу "Голос. Діти" виставила особисті переживання на загальний огляд.

"Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: ''Боже, мій чоловік мене б'є''. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не задумувалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" — емоційно заявила Тодоренко.

Через деякий час після цього інтерв'ю Регіна стала гостею ефіру журналу Glamour, і в розмові з головним редактором була знову порушена тема домашнього насильства, де ведуча висловилася ще більш однозначно.

"Першим пунктом у психологічних дослідженнях стоїть те, що жінці подобається бути жертвою. Жінці, яку ґвалтували, подобається бути жертвою. Вона хоче бути рятівницею: чоловік її побив, коли був п'яним, а на ранок вона йому і розсіл принесе, і супчик. А хто-небудь коли-небудь взагалі замислювався про те, як часто жінки б'ють чоловіків? А адже кожна друга з нас хоч раз давала ляпаса своєму партнеру. Це теж треба брати до уваги. Залишаючись з таким чоловіком, ви його тільки додатково провокуєте. Жінка повинна все виглядом показувати, що вона не буде жертвою. Тоді їй вдасться уникнути насильства", - вважає зірка.

Її висловлювання про побутове насильство викликало хвилю обурення в коментарях - користувачі мережі масово засудили телеведучу за виправдання рукоприкладства в сім'ї. Не витримавши величезної хвилі критики на свою адресу, Регіна записала відеозвернення з вибаченнями, де з'явилася без макіяжу на обличчі і спробувала виправдати свої слова.

"Я прощу вибачення за свої некоректні формулювання. Я проти домашнього насильства. Можливо, в мені кажуть дитячі страхи. Можливо, я не готова, як і сотні інших жінок, розповісти, що зі мною сталося. Можливо, я не готова виглядати жалюгідною. Тому я прошу вас конструктивно висловитися під цим постом і сказати, чим я можу бути корисна в даній ситуації", - звернулася до шанувальників Тодоренко.

Втім, подібні пояснення не задовольнили підписників. Багато звинуватили її в лицемірстві і спроби перетягнути ковдру на себе натяками на нібито теж пережите насильство.

прямі ефіри завжди показують, ху із ху

Всіх обісрався з муженьком, а тепер милий видосик з натяком на жертву домашнього насильства... дешево

Я вважаю таке не повинно забуватися від одного-лише вибачення в instagram(!). Ви доросла людина, який повинен розуміти відповідальність за сказане, тим більше, сказане, на таку величезну аудиторію. Ви висловили вичерпну позицію в трансляції.

високотехнічне перевзування на очах менш ніж за добу. можете пояснити як примудритися за 12 годин поміняти свою точку зору?

Регіна в Якутії хлопець жорстоким чином убив свою дівчину. А ви ось так показали своє ставлення до всіх жінок які піддаються домашньому насильству. Треба бути понад розумом таке сказати

Жінка року' яка говорить що жінки люблять бути жертвами... За кордоном у вас би після цього кар'єра закінчилася

Це така ганьба і виктимбелймиг. Вистачить викручуватися. Ви сказали огидне, жахливе думку в країні, де мільйони жінок піддається домашньому насильству. Цьому немає виправдання

Переобувалка. Вже в який раз. А просити вибачення, розуму багато не треба. Мізки повинні бути для того, щоб усвідомлювати що ти несеш в маси. І кого ти можеш зачепити і які є величезні наслідки

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко здивувала фактами про себе і запропонувала шанувальникам незвичайний квест.