Регіна Тодоренко в одному халаті оголила стрункі ніжки

Телеведуча насолоджується подорожжю в Дубаї

Лучезарная Регина Тодоренко, которая балует поклонников фото из солнечного Дубае, решила подогреть интерес публики пикантным фото у бассейна, а также заинтриговала вопросом о популярном российском певце и представителе от России на конкурсе "Евровидение 2019" Сергее Лазареве. Соответствующий пост и снимок она разместила в Instagram.

Телеведущая сидит на краю бассейна в белоснежном халате и полотенце на голове, кокетливо обнажив стройные ножки. Она поделилась с поклонниками радостной новостью – новый выпуск шоу "Пятница с Региной" попал в тренды YouTube.

"Пока я в восторге от того, что "Пятница с Региной" в трендах YouTube на первом месте, хочу попросить вас поучаствовать в следующем интервью! В комментах пишите, какой бы вопрос вы задали Сергею Лазареву?" - поинтересовалась она.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики с удовольствием выполнили просьбу ведущей. Они наперебой стали публиковать свои вопросы для артиста, а также попутно одарили Регину комплиментами. Стоит отметить, что многих фолловеров интересовало, кто же мама сынишки Сергея, Никиты, а также его отношения с украинской певицей Ани Лорак.

"Мега-крутая Регина", "Красотка", "Регина, какая Вы солнечная!", "Хорошая фотка", "Регина, так приятно на Вас смотреть! Вы излучаете всегда самые позитивные эмоции!", "Супер Регина", "Фотка зачет", "Красота, какая прелесть!", "Регина, какая вы позитивная, энергичная и жизнерадостная!" - отмечали комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко позабавила поклонников своей "живой" мимикой и яркими эмоциями.

Ранее Регина Тоденко показала пляжную флтосессию в купальнике через три месяца после родов.