Регіна Тодоренко в несподіваній компанії спантеличила мережу творчим завданням

Регіна Тодоренко гостює в рідній Одесі і насолоджується часом, проведеним з рідними і старими друзями. Вона із задоволенням ділитися емоціями від поїздки і фіксує на камеру самі цікаві моменти. Так, Регіна з сином Михайлом і друзями встигла відвідати контактний зоопарк і ближче познайомиться з його мешканцями. Вона вирішила поділиться фото і відео в Instagram.

Ведуча показала фото в незвичайній компанії – поруч з Регіною можна побачити альпака, яка з цікавістю дивиться на зірку. Дівчина простягнула їй долоню, ніби звертаючись з питанням. На Регіні легке біле плаття в горошок з рукавами-ліхтариками.

"#придумайтеПідпис

- А тебе-то я ще не їла..., Альпакочка!

- передавайте за проїзд

- є копійки?

Які у вас є варіанти?" - запропонувала вона творче завдання шанувальникам.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники почали навперебій змагаються в оригінальності і писати оригінальні підписи до кадру. Не обійшлося без порції критики - телеведучій нагадали, що у закритих приміщеннях і тісних клітках тваринам доводиться не солодко.

Що ти там мекаєшь, людина

Підкажіть, де я? Ми тут відпочиваємо місяць

Милий, підемо, я покажу тобі світ

Що значить, ти проковтнув мої ключі!? Голову включи!

Коли він прийшов додому після корпоративу

Причеши мене, Регіна

Решка у мене, мохнатенька, карту давай

Ну давай тягни ноту вище: аааааааа

Розмова по душах

Скріншот коментарів

У сторіз Регіна також познайомила підписників з величезним вороном і показала оленя "з самим довгим язиком".

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зворушила мережу весільним відео зі своїм батьком.

Також Регіна показала зустріч зі своїми одеськими подружками, з якими знайома 25 років.