Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з малюком

Ведуча розслабляється біля моря з чоловіком та маленьким синочком
Завжди активна і бадьора телеведуча Регіна Тодоренко влаштувала собі довгоочікуваний відпочинок, причому разом з родиною - дівчина вирушила на травневі свята до Туреччини разом з маленьким сином Михайлом, чоловіком Владом Топаловим, а також своєю мамою, племінником та іншими родичами. Вони якраз і допомагають молодій мамі з малюком і дають їй можливість провести час одній або удвох з чоловіком і по-справжньому розслабитися.
На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася чесним фото, на якому показала свою фігуру в купальнику - раніше телезірка зізналася, що поки що не до кінця задоволена своєю формою і варто ще трохи схуднути, проте чоловік любить її будь-яку. На знімку артистка позує біля басейну в злитному блакитному купальнику і пов'язці на голові. Тодоренко розкинула руки в сторони і щасливо сміється.
У підписі до публікації вона розповіла про особливості весняного відпочинку в Туреччині і погоду на курорті Белек, де знаходиться сімейство.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Ви запитували про погоду в Туреччині. Якщо чесно, в Белеку трохи прохолодно, пару раз вночі йшов дощик, в морі купаються тільки відчайдушні і, напевно, моржі. Одне спасіння - відкриті басейни з підігрівом і, звичайно ж, криті (до речі, якщо ви зібралися в наш готель, тут дуже кльовий напіволімпійський басейн, де ми кожен день плаваємо з Майклом і моїм племінником Дадо). Загалом, не бійтеся, налітайте на гарячі путівки і вперед відпочивати. А я сьогодні побуду гизметео і спрогнозую на найближчий тиждень 23-25 градусів тепла", - написала екс-ведуча "Орла і Решки".
Підписники почали навперебій запевняти Тодоренко, що вона в прекрасній формі після пологів і у неї відмінна фігура, а також дякують їй за корисну інформацію.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.
Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про свої гастрономічні спокуси в Туреччині.