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Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з малюком


Ведуча розслабляється біля моря з чоловіком та маленьким синочком

Завжди активна і бадьора телеведуча Регіна Тодоренко влаштувала собі довгоочікуваний відпочинок, причому разом з родиною - дівчина вирушила на травневі свята до Туреччини разом з маленьким сином Михайлом, чоловіком Владом Топаловим, а також своєю мамою, племінником та іншими родичами. Вони якраз і допомагають молодій мамі з малюком і дають їй можливість провести час одній або удвох з чоловіком і по-справжньому розслабитися.

На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася чесним фото, на якому показала свою фігуру в купальнику - раніше телезірка зізналася, що поки що не до кінця задоволена своєю формою і варто ще трохи схуднути, проте чоловік любить її будь-яку. На знімку артистка позує біля басейну в злитному блакитному купальнику і пов'язці на голові. Тодоренко розкинула руки в сторони і щасливо сміється.

У підписі до публікації вона розповіла про особливості весняного відпочинку в Туреччині і погоду на курорті Белек, де знаходиться сімейство.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Ви запитували про погоду в Туреччині. Якщо чесно, в Белеку трохи прохолодно, пару раз вночі йшов дощик, в морі купаються тільки відчайдушні і, напевно, моржі. Одне спасіння - відкриті басейни з підігрівом і, звичайно ж, криті (до речі, якщо ви зібралися в наш готель, тут дуже кльовий напіволімпійський басейн, де ми кожен день плаваємо з Майклом і моїм племінником Дадо). Загалом, не бійтеся, налітайте на гарячі путівки і вперед відпочивати. А я сьогодні побуду гизметео і спрогнозую на найближчий тиждень 23-25 градусів тепла", - написала екс-ведуча "Орла і Решки".

Підписники почали навперебій запевняти Тодоренко, що вона в прекрасній формі після пологів і у неї відмінна фігура, а також дякують їй за корисну інформацію.

  • "Все ж від бабусі передалися шиииикарніі стегна!!!!"
  • "Регіна ти молодець, слухай ні коли гидоти (їх у світі чимало). Ти володієш Такою харизмою, яка дана від Бога, батьків ну і Одеси звичайно ж. Миру, добрих і позитивних людей тобі за життя!"
  • "Регіна, нічого не редагуйте! Ви чудово виглядаєте і одна з небагатьох, хто не приховує правду. Спасибі за це!"
  • "Відмінна фігура! Фігура ЖІНКИ!"
  • "Як кажуть - не гнівіть бога. Все у Вас чудово, тим більше після пологів. Немає горезвісних 10-20 кг прибавки у вазі. Так і генетиці звичайно спасибі"
  • "Ви класна, і фігура класна, не слухайте нікого)"
  • "Прям очей не відірвати, красива"
  • "Дуже гарне фото, Регіна! Виглядаєте просто чудово!"
  • "Регіна, ти шикарно виглядаєш! Не слухай нікого, хто тебе критикує"
  • "Регіна, ви красуня, позитивна, красива і мила дівчина"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про свої гастрономічні спокуси в Туреччині.

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