Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з малюком

Завжди активна і бадьора телеведуча Регіна Тодоренко влаштувала собі довгоочікуваний відпочинок, причому разом з родиною - дівчина вирушила на травневі свята до Туреччини разом з маленьким сином Михайлом, чоловіком Владом Топаловим, а також своєю мамою, племінником та іншими родичами. Вони якраз і допомагають молодій мамі з малюком і дають їй можливість провести час одній або удвох з чоловіком і по-справжньому розслабитися.

На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася чесним фото, на якому показала свою фігуру в купальнику - раніше телезірка зізналася, що поки що не до кінця задоволена своєю формою і варто ще трохи схуднути, проте чоловік любить її будь-яку. На знімку артистка позує біля басейну в злитному блакитному купальнику і пов'язці на голові. Тодоренко розкинула руки в сторони і щасливо сміється.

У підписі до публікації вона розповіла про особливості весняного відпочинку в Туреччині і погоду на курорті Белек, де знаходиться сімейство.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Ви запитували про погоду в Туреччині. Якщо чесно, в Белеку трохи прохолодно, пару раз вночі йшов дощик, в морі купаються тільки відчайдушні і, напевно, моржі. Одне спасіння - відкриті басейни з підігрівом і, звичайно ж, криті (до речі, якщо ви зібралися в наш готель, тут дуже кльовий напіволімпійський басейн, де ми кожен день плаваємо з Майклом і моїм племінником Дадо). Загалом, не бійтеся, налітайте на гарячі путівки і вперед відпочивати. А я сьогодні побуду гизметео і спрогнозую на найближчий тиждень 23-25 градусів тепла", - написала екс-ведуча "Орла і Решки".

Підписники почали навперебій запевняти Тодоренко, що вона в прекрасній формі після пологів і у неї відмінна фігура, а також дякують їй за корисну інформацію.

"Все ж від бабусі передалися шиииикарніі стегна!!!!"

"Регіна ти молодець, слухай ні коли гидоти (їх у світі чимало). Ти володієш Такою харизмою, яка дана від Бога, батьків ну і Одеси звичайно ж. Миру, добрих і позитивних людей тобі за життя!"

"Регіна, нічого не редагуйте! Ви чудово виглядаєте і одна з небагатьох, хто не приховує правду. Спасибі за це!"

"Відмінна фігура! Фігура ЖІНКИ!"

"Як кажуть - не гнівіть бога. Все у Вас чудово, тим більше після пологів. Немає горезвісних 10-20 кг прибавки у вазі. Так і генетиці звичайно спасибі"

"Ви класна, і фігура класна, не слухайте нікого)"

"Прям очей не відірвати, красива"

"Дуже гарне фото, Регіна! Виглядаєте просто чудово!"

"Регіна, ти шикарно виглядаєш! Не слухай нікого, хто тебе критикує"

"Регіна, ви красуня, позитивна, красива і мила дівчина"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про свої гастрономічні спокуси в Туреччині.