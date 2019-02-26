Рідкісний кадр: Анджеліна Джолі вийшла у світ з усіма шістьма дітьми

Зоряне сімейство відвідало показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер" в Нью-Йорку

В последнее время голливудская актриса Анджелина Джоли нечасто появляется на светских мероприятиях - чаще всего ее можно увидеть на снимках папарацци, обычно с кем-то из ее детей. Однако на премьере фильма "Мальчик, который обуздал ветер" в Нью-Йорке звезда пришла со всеми своими шестью детьми, чего не случалось уже давненько.

43-летняя актриса много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам. Вместе с мамой перед камерами появились 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Фото: (instagram.com/redcarpetmood)

Для выхода на закрытое мероприятие актриса предпочла классический образ, который подчеркнул ее точеную фигуру. Анджелина надела темно-синее платье-пальто и туфли-лодочки, а распущенные волосы уложила красивыми волнами.

Фото: (instagram.com/redcarpetmood)

Отметим, что дочь звезды Шайло по-прежнему предпочитает мальчишеский образ - девочка носит короткую стрижку и одевается, как мальчик. В этот раз она появилсь на публике в мужском черном костюме с белой рубашкой и черных ботинках.

Джоли не раз говорила в интервью, что она предоставляет детям свободу выбора и поддерживают их во всем.

Напомним, ранее Анджелина Джоли сделала признание о своих детях.

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Кстати, пятилетняя дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца.