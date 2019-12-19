Ребрик показала, як привітала дочок з Днем святого Миколая (фото)

Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зірка показала, як проводить час з дітьми у свято

Відома українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик весь вільний час намагається проводити з сім'єю. Так, в День святого Миколая, артистка розмістила на свою сторінку в Insatgram зворушливе фото з дітьми від чоловіка Андрія Дикого.

На знімках можна побачити щасливу маму в оточенні своїх двох доньок - семирічної Діани і однорічної Поліни. Зірка подарила дівчаткам у свято набори для малювання. За словами Лілії, її малятка обожнюють це робити.

"Всіх з святом! З Миколайчиком! Мама вдома! Миколайчика зустріла по дорозі. Сказав передати моїм талановитим дітям чарівні олівці і фломастери, знаючи їх здібності до малювання. Подарунки повинні бути корисними, розумними, потрібними та яскравими! Не знаю, як ваші діти, а у нас - дико щасливі. Малюємо і пишемо листи Діду Морозу, потім кладемо листи з побажаннями в холодильник, а натомість вранці замість листа знаходимо цукерку. Це означає, що Дід Мороз забрав лист і знає, що дарувати на Новий рік", - підписала кадри Ребрик.



Лілія Ребрик з дітьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик з дітьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала новорічною фотосесією з доньками. Вона перевтілилася в помічника Санти. Ребрик поділилася головними секретами виховання щасливих дітей.

Відзначимо, що з приходом грудня у повітрі витає "дух свята", багато хто всерйоз замислюються про конкретні плани на Новий рік і Різдво. Звичайно ж, українські зірки - не виняток. Селебрітіс вже активно знімаються в новорічних концертах, ТВ-шоу і фотосесіях. А також із задоволенням показують шанувальникам бекстейдж фото і відео з цих підготовок.