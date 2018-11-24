Дитина Меган Маркл і принца Гарії: дідусь назвав можливі імена для неї

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (royal.uk)

Цю інформацію принц Чарльз назвав на одній з урочистих подій

Принц Чарльз, який нещодавно відсвяткував своє 70-річчя, на одному з урочистих заходів натякнув, яким ім'ям можуть назвати його син принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл свого майбутнього малюка. Це сталося під час того, як син Єлизавети II виголошував промову з нагоди сторіччя Австралійського будинку в Лондоні. Про це повідомляє "Ace Showbiz".

Фото королівської родини instagram.com/theroyalfamily)

"До речі, леді і джентльмени, мій син Гаррі розповів мені, що під час їх недавнього туру по Австралії їм з дружиною запропонували багато імен для дитини. Тільки між нами, я підозрюю, що пройшли відбір Кайлі і Шейн", - напівжартома розповів публіці мешканець Букінгемського палацу.

Тим самим спадкоємець британського престолу дав зрозуміти, що герцоги Сасекськi можуть назвати дитину на честь двох селебріті з австралійського континенту – поп-діви Кайлі Міноуг або відомого гравця в крикет Шейна Ворна.

Цей кумедний коментар сина Її Величності громадськість прийняла неоднозначно. Деякі вважають, що принц Чарльз дійсно назвав два реальних імені, на яких зупинилися його син і невістка, а інші не поставилися до цієї заяви серйозно, розцінивши такі слова, як одну з англійських жартів.

Раніше повідомлялося, що в день свого 70-річчя принц випустить книгу, в якій розповість про свої почуття від нещасливого шлюбу.

Також ми писали про те, що нещодавно герцогиня Сассекская з'явилася на публіці в чорному пальто з поясом на талії від Stella McCartney і човниках від Маnоlо Вlаhnik і тим самим дотрималася дрес-код. Однак увагу користувачів мережі притягли її колготки. На знімках з заходу на ногах Меган помітно то мокрі, то брудні плями.

Відео: (video.rbc.ua)