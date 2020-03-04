Як дитина: Катя Осадча в короткій сукні показала, як зустрічає весну танцями

Катя Осадча в числі тих зірок, які дуже радіють приходу весни і більш теплої погоди. Телеведуча вже встигла вигуляти довге повітряне літнє плаття, і в цілому її вбрання стали більш яскравими і легкими. У новій публікації у своєму Instagram незмінна ведуча "Світського життя" продемонструвала стильний весняний образ і показала, як відзначає прихід тепла.

На фото Катя з'явилася в короткій чорній сукні з квітковим принтом і оригінальним вирізом в районі грудей, а також чорних півчобітках і сонцезахисних окулярах. Волосся вона зібрала в гарний пучок на потилиці.

Щаслива ведуча влаштувала веселі танці у своєму дворі, при цьому поділ вбрання гарно майорить, коли вона крутиться.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Зустрічаємо весну танцями. Ще трохи і зацвітуть нарциси, чекаю", - поділилася своєю радістю Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Грайливий і ефектний образ дуже сподобався шанувальникам теледиви і вони почали обсипати її компліментами в коментарях. Деякі зазначили, що ще не настільки тепло і закликали Катю берегти здоров'я.

Мені спала на думку Мері Попінс

Дивлюся на Вас і мені холодно. погода не зовсім весняна

У всіх нарядах,серденько,ти гарна.люблю дивитися і слухати приємно...

Красуня

Плаття супер, теж таке хочу

Катюша чудова

Ви тут така дитина......) чомусь)

Яке красиві сукні

Ось чому на вас плаття виглядає круто,а я в такому вбранні схожа на доярку з Хацапетівки!!!

Чудово виглядаєш, Квітонька.

Деффочка - припевочка!

Чудове плаття

Катруся, дуже красива сукенка

Ви прекрасні як весна

Яка красуня!!!

Ця сукня вам дуже йде! Супер!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча з'явилися в кадрі в стильному образі з оригінальним трендовим головним убором.