Реальний мачо: у мережу "злили" інтригуючі подробиці про Холостяка 10 (відео)

Інтрига зберігається, але фанати шоу вже можуть оцінити зовнішність нового героя
Цікавість шанувальників популярного шоу про стосунки задоволено - нещодавно було опубліковано офіційне фото нового Холостяка ювілейного 10 сезону. Телеканал СТБ назвав ім'я героя — Макс і його рід занять, відомо, що він пілот, а також власник льотної школи в Америці.
І ось, на радість глядачкам, в мережі з'явилися нові кадри, на яких можна в деталях розглянути не тільки обличча, але і спортивну фігуру "неземного" Холостяка.
На презентації для журналістів побував журнал Viva і щедро поділився зі своїми читачами коротким відео про нового героя.
Фанатки шоу згорають від нетерпіння дізнатися ще більше подробиць про Макса і вимагають адреуа його сторінки в соцмережах, проте їм доведеться набратися терпіння, оскільки вихід першої серії передачі анонсовано на 6 березня, а до цього вся інформація про чоловіка буде прихована.
Реакція шанувальниць не змусила себе довго чекати:
Але не всі глядачі налаштовані оптимістично, деякі закликають не робити поспішних висновків, так як зовнішність може бути оманлива:
Відео: instagram.com/viva_ukraine_magazine
Нагадаємо, раніше Нікина Добринін (Холостяк-9) розповів про заручини на Балі, які відбулися 17 січня.