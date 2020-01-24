Реальний мачо: у мережу "злили" інтригуючі подробиці про Холостяка 10 (відео)

Цікавість шанувальників популярного шоу про стосунки задоволено - нещодавно було опубліковано офіційне фото нового Холостяка ювілейного 10 сезону. Телеканал СТБ назвав ім'я героя — Макс і його рід занять, відомо, що він пілот, а також власник льотної школи в Америці.

І ось, на радість глядачкам, в мережі з'явилися нові кадри, на яких можна в деталях розглянути не тільки обличча, але і спортивну фігуру "неземного" Холостяка.

На презентації для журналістів побував журнал Viva і щедро поділився зі своїми читачами коротким відео про нового героя.

Скріншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Фанатки шоу згорають від нетерпіння дізнатися ще більше подробиць про Макса і вимагають адреуа його сторінки в соцмережах, проте їм доведеться набратися терпіння, оскільки вихід першої серії передачі анонсовано на 6 березня, а до цього вся інформація про чоловіка буде прихована.

Скріншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Реакція шанувальниць не змусила себе довго чекати:

Ух який красень!!!

Звичайний чоловік. Картинка приємна, але що там всередині поки не зрозуміло

Сексуальний красунчик!

Після Чмерковського перший холостяк реально мачо

Самець

Коли початок програми? - на початку березня

Один з найсексуальніших холостяків

Ой дівки будуть битися, красивий

Скріншот: (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Але не всі глядачі налаштовані оптимістично, деякі закликають не робити поспішних висновків, так як зовнішність може бути оманлива:

Виглядає як: самозакоханий нарцис!

Ще подивимося на інтелект))) На харизму, і на порядність

Черговий гламурний хлопчик, якому ніхто не потрібен,а якщо і потрібен буде, як з Чмерковським і багатьма іншими

Не цікавий, та ще й льотчик, постійно зайнятий. А коли, вибачте, вже буде "ХолостяЧКА"? А то формування цінностей у підростаючого покоління спотворене.. 20 дівок, один я. А можна навпаки

Відео: instagram.com/viva_ukraine_magazine

Нагадаємо, раніше Нікина Добринін (Холостяк-9) розповів про заручини на Балі, які відбулися 17 січня.