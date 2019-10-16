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"Реально схожа!" Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 16:43
"Реально схожа!" Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка постала в несподіваномуобразі

Аліна Гросу зачаровує жіночністю і сексуальністю. Шанувальники звикли бачити її або у романтичних сукнях, або у відвертих луках, що підкреслюють апетитні форми співачки. Так, для недавнього фотосету вона позувала у повітряній невагомфй сукні. Тепер же Аліна демонструє зовсім інше амплуа – вона перетворилася в героїню комедійного фільму жахів "Сімейка Адамс", Уенсдей.

У Insatagram артистка поділилася серією знімків в суворомугротескному образі, який запозичила у героїні картини. Вона розповіла, які елементи одягу обожнює, а також поділилася списком фільмів, які встигла подивмитися.

&quot;Реально схожа!&quot; Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Обожнюю образ Уенсдей з сімейки Аддамс. Часто помічаю за собою любов до білим комірцям і чорного кольору. І з нетерпінням чекаю на прем'єру ремейка - нового мульта з улюбленими похмурими героями, а які фільми ви чекаєте? Що вже подивилися? І що радите мені подивитися?
З Нових я вже бачила:

  • Джокер
  • Ти вмієш зберігати секрети?
  • Стриптизерки
  • Матриця
  • Дівчата бувають різні", - перелічила вона.

&quot;Реально схожа!&quot; Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальникам сподобався новий образ співачки, і вони виявили навіть її схожість з відомим персонажем.

  • Красуня
  • Хороший вибір, цього образу і дотримуватися треба. Вам йде
  • Реально схожа
  • Вах, яка шикарна
  • Дуже красива
  • Вааааау, яка ти тут крута

Скріншот коментарів

Раніше Аліна Гросу розговорилася з приводу оголення на сцені. Вона зізналася, що прагне оголювати душу, а не акцентувати увагу на зовнішності.

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Новини України Аліна Гросу
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