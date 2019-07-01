"Реальна фантастика": Катерина Кухар справила фурор в мережі пластичним фото

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар грає в одній постановці з чоловіком - Олександром Стояновим

Катерина Кухар поділилася з шанувальниками дійсно чудовим кадром з балетної постановки "Майстер і Маргарита". Українська прима-балерина ширяє в повітрі, демонструючи публіці неймовірну майстерність і гнучкість свого тіла.

Зазначимо, що балет "Майстер і Маргарита" за знаменитим романом Михайла Булгокова показують в Національній опері України в Києві. Музичним композитором і хореографом є Давид Авдиш. А прем'єра на київській сцені відбулася в травні 2007 року. При цьому актори в постановці час від часу змінюються.

Проте в одній з "версій" Воланда грає чоловік Катерини Олександр Стоянов. Ну а роль Маргарити дістається самій Кухар.

Одні з знімків, зроблених під час гри Кухар, і поділилася балерина.

"Мир по кусочкам собрав, Я за тобою спешил. Мне не хватало тебя, Мне не хватало твоей души... Булгаков - геніальний письменник! На всі часи, і континенти. Його лише треба читати або дивитися, в ПРАВИЛЬНИЙ ЧАС... (не тоді, коли нам ставили його в шкільну програму)!" – підписала знімок Кухар.

Катерина Кухар під час балетної постановки "Майстер і Маргарита" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники прими поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим знімком:

"Я спочатку подумала, що це картинка з якогось фантастичного фільму, а це виявилася реальна фантастика!!! Божественно... Аплодую стоячи"

"Ви дуже крута, а ваша грація просто зашкалює"

"Я була на виставі! Катя, дякую Вам! Завдяки Вам полюбила балет"

"Найсильніша постановка у виконанні талановитої балерини"

"Просто немає слів!"

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Воланд – Олександр Стоянов, Маргарита - Катерина Кухар. Фото О. Орлової

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах. Балерина раніше відпочивала і насолоджувалася красою Болгарії.

Також до цього Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура - хлопчикові виповнилося 10 років.