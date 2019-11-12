Яскравіше сонця: промениста Тіна Кароль підкорила ефектною появою на Танцях з зірками 2019

Тіна Кароль щонеділі блищить в ефірах шоу Танці з зірками 2019 в запаморочливих вбраннях, які детально вивчають її шанувальники. Кожен образ – унікальний і неповторний. Під час 12-го віпуску проекту українська поп-діва вразила своїм перевтіленням – вона повернулася до образу восьмирічної давнини з кліпу "Навіщо я знаю". А ось вела ефір співачка в зовсім іншому образі.

Зірка обрала довгу сукню без бретелей лимонного відтінку з драпіруванням і шлейфом від Toni Maticevski. До речі, одяг цього бренду часто можна зустріти на зірках з світовим ім'ям: Єві Логорії, Джесіці Честейн, Енді Макдауелл та інших.

В якості прикрас вона віддалампеевагу розкішному кольє від Alexander McQueen і стильним сережкам-кафам від Yves Saint Laurent. Взуття – витончені срібні босоніжки з тонкими ремінцями. Макіяж - з акцентом на губи з фірмовою червоною помадою насиченого відтінку.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники оцінили сонячний образ поп-діви і скупали її в компліментах. Також їх підкорила обеззброююча щаслива посмішка зірки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Хіба можна бути такою красивою?

Вогонь-жінка

Красуня

Тіночка, у тебе така посмішка!

Неймовірно красива

Посмішка просто клас

Тіночка! Ви шикарна, красива....але найкрасивіше у Вас - це грустинка в очах ....Ви сильна

Сонечко

Вері гарна

Сяйво, сонце відпочиває

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль зробила заяву про особисте життя і розповіла про підрослого сина Веніаміна.

До речі, Тіна Кароль зважилася на пікантну фотосесію – вона показала знімок в халаті і частково оголила груди перед камерою.