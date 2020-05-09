Яскравіше сонця: промениста Лілія Ребрик зачарувала яскравим луком в повітряному вбранні

Телеведуча влаштувала барвистий фотосет у власному дворі
Лілія Ребрик проводить карантин на дачі з чоловіком Андрієм Диким і двома дочками, при цьому телеведуча іноді все ж з'являється на студії для зйомки в ранковому шоу. На самоізоляції "дика сімейка" відсвяткувала другий день народження молодшої доньки Поліни, влаштувавши їй яскраве свято у колі найближчих. А 8 травня був день народження у самої артистки - Лілії виповнилося 39 років.
Позитивна і активна теледіва влаштувала барвистий фотосет у дворі, примірявши стильний і яскравий образ. Ребрик позувала в довгому повітряному платті-сарафані насиченого жовтого кольору і з розпущеним волоссям, променисто посміхаючись.
У підпису Лілія подякувала всім за щиросердечні вітання і побажання, а також поцікавилася, публікації на які теми шанувальникам було б цікаво бачити в її записі.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Звернення до підписників Любі мої! Я дякую вам за привітання! Ви набажали мені стільки гарного і приємного! Вас у мене вже цілих 600 000! Я дякую кожному, хто зі мною! Хто стежить за моїм життям, моїми сторіз, дякую і тим, кого вони дратують. Кожен свій пост я пишу щиро, відверто і з думками про вас! Але хочу бути ще ближчою для вас! І щоб вам ставало з кожнем днем цікавіше читати мій інстаграм. Розкажіть, пости про що вам найбільше подобаються? Порадьте, може, зробимо якусь рубрику? Раз на тиждень? Що думаєте? Я собі окреслила такі варіанти:
1. Закулісся телебачення! Як все працює по той бік екрану?
2. Секрети щасливої родини. Як вгамовувати дитячі істерики і не зійти з розуму.
3. Як і що я встигаю готувати? Рецепти для того, аби тримати себе у формі (і не завжди у формі )
4. Мій театральний досвід. Як його застосувати у житті? Як не боятися виступів на публіці? Як відчувати себе розкутим? І як спокійно сприймати негатив на свою адресу.
5. Основи танців ) як рухатися вільно і гарно? Навчу азам танців)
Якщо в вас є також якісь ідеї - кидайте їх! Хочу бути максимально цікавою для вас! Чекаю)!" - звернулася до фоловерам ведуча.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Ті не змусили себе чекати і почали обсипати Ребрик компліментами і писати, що їм було б цікаво.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала яскраві фото з дня народження молодшої доньки Поліни на карантині.