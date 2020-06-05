Дозволю відправити в декрет: Катерина Кухар зробила несподівану заяву про поповнення в родині

Оля Полякова на карантині поклала початок доброї традиції, яка переросла в її сайд-проект - онлайн Instagram-шоу. Запрошені зірки разом із співачкою грають традиційну гру "Правда чи дія" і попутно розповідають їй свої секрети і відповідають на часом незручні і дуже особисті питання. Так, одкровеннями з Королевою ночі нещодавно поділилася Катерина Кухар. Вона несподівано зізналася, що хоче покинути сцену до того, як відчує незатребуваність в професії через вік, але підштовхнути до цього її може поповнення в сім'ї.

38-річна прима-балерина зазначає, що її професію прийнято вважати однієї із самих складних, а на "заслужений відпочинок" артисти балету мають право йти вже 37 років і навіть отримувати пенсію.

"Але у кожного тіла є своя фізіологія, і в деяких супермаркетах мені не продають вино, - розповіла Кухар. - Мені б хотілося піти зі сцени, поки я ще затребувана, красива, яскрава, недоступна зірка. Може, я піддамся своєму чоловікові і дозволю йому відправити мене в декрет і зробити мені ще одного малюка", - зізналася Катерина.

До речі, з чоловіком, Олександром Стояновим балерина працює разом. Пара виховує сина Тимура і дочку Анастасію, але аж до минулого року подружжя не було офіційно розписане. Пара обвінчалася 5 років тому за наполяганням релігійних родичів Олександра. Примітно, що з першим чоловіком Катерина також проходила цей церковний обряд.

"У мого чоловіка кілька батюшок в сім'ї, тітка-черниця, і для них це було неймовірно важливо, тому я пішла на цей крок. З першим чоловіком ми теж вінчалась, і коли остаточно розійшлися, я розуміла, що в мене залишилося одне незакрите питання. Я йому подзвонила і сказала: "Треба розвінчати". На що він мені відповів: "Не парся, нас вже розвінчали", - згадує Кухар.

Нагадаємо, що раніше Катерину Кухар порівняли в мережі зі знаменитою акртисой, оцінивши її розкішний ретро-образ.