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Розійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченим

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 15:32
Розійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченим
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телезірка поділилася сумною новиною в соцмережі

Відома українська телеведуча та учасниця проекту Танці з зірками Леся Нікітюк, яка нещодавно із задоволенням хвалилася яскравими фото з відпочинку на Мальдівах, шокувала своїх шанувальників сумною звісткою. На своїй сторінці в Instagram зірка зізналася, що розлучилася зі своїм коханим. Однак жодних деталей вона розкривати не стала і відразу попередила, що коментувати дану подію не стане.

Леся опублікувала фото всі з тих же Мальдів, на якому вона сидить у дерев'яному кріслі під пальмою на березі океану. Поряд з нею стоїть ще одне таке ж крісло, але порожнє.

"Хочеться щось розумне написати типу: ми розійшлися як в морі кораблі, але при даній ситуації достатньо. Розійшлися. Все. Журналісти радійте, новий інформаційний привід", - написала шоувумен, супроводивши пост хештегом "сусід".

Розійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченим

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Нікітюк розповідала, що зустрічається з молодим чоловіком, своїм сусідом з квартири навпроти, і навіть натякала, що збирається за нього заміж. Проте вона жодного разу не з'явилася разом з ним на публіці і не показувала загальних фото - навіть ім'я коханого ведуча залишила в секреті.

Після того, як "богиня ламінату" вирушила відпочивати на Мальдіви не з нареченим, а з подругою, з'явилися чутки про їх розлучення.

Шанувальники намагаються підтримати дівчину в коментарях, причому деякі роблять це за допомогою гумору і жартів.

"Все найкраще попереду";

"Щоб на Валентина нічо не дарувати. Хитренька! ;))";

"Це лише голова життя, яка закінчилася. І тепер почнеться нова";

"Краще тільки попереду";

"Сумно... хоч і не в курсі багато були, хто і що, але це завжди сумно. Чи То ще буде";

"Значить, це був не її чоловік і він ще попереду!";

"Леся, ви чудова дівчина вас не можливо не любити бо ві своєю харизмою та почуття гумору запалюєте все на світі) життя продовжується тільки вперед!";

"Леся, ти така крута, що немає чого сумувати! Тобі знайде твій принц і нехай він буде ще й багатієм))))";

"Ви дуже хороша, позитивна і все у вас буде добре", - пишуть користувачі мережі в коментарях

Розійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченимРозійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченим

Розійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченимРозійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченим

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм.

До речі, Леся Нікітюк оберігає своїх родичів від уваги громадськості і рідко публікує фото з ними. Однак її мама іншої думки і з задоволенням ділиться сімейними фото.

Відео: РБК-Україна

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