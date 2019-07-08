"Розігнала хмари": Лілія Ребрик підкорила глибоким декольте в ефектній сукні

Лілія Ребрик повернулася з Болгарії з новими силами та енергією. Українська актриса і телеведуча знову готова радувати шанувальників нескінченною низкою стильних образів, які приміряє під час зйомок ранкових ефірів програми "Ранок з Україною". Не став винятком і новий ефір понеділка.

Так, на своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала не тільки серію фото нового образу, але також записала коротке відео. Зазначимо, що сьогодні вранці, 8 липня в Києві пройшов дощ. Проте погода не зупинила Ребрик від традиційної фоторубрики на вулиці.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія позує в елегантній сукні-футлярі насиченого синього кольору. Сукня довжини міді, з глибоким вирізом і рукавами-ліхтариками вигідно підкреслює фігуру телеведучої. Довершують образ замшеві босоніжки сірого кольору з ремінцем на кісточці.

Ще одна родзинка образу – довгі сережки з синіми пір'ям. Волосся зібране в елегантну зачіску на потилиці.

Ну а так як на вулиці йшов дощ, то ще одним аксесуаром Лілії Ребрик стала парасолька!

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Кому там дощу забагато?! Розганяю хмари цього понеділка всього одним рухом!"- підписала пост Ребрик.

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі:

Ліля, це були б не Ви, якщо б не жартували! Дякую за порцію гарного настрою!

Яка ж ви красуня! Вам так личить усмішка

Неперевершена! Вам дуже йде колір!

Неймовірна гарнюня і віддає гарний настрій!

З добрим ранком! Ви чарівна!

Який би дощ не лив Ви все одно випромінює сонячне світло!

Від такої краси хмари самі розійдуться! Лілія, плаття шикарне!

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, що в Болгарії Ребрик відпочивала і працювала разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. При цьому пара встигла ніжиться на пляжі. І звичайно ж, показувати стильні образи. На одному з фото Лілія позує в елегантній білій сукні з воланами. А чоловік ніжно її обнімає.

Крім того, щаслива Лілія Ребрик вже одного разу засвітила чудову фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча вибрала білосніжний закритий купальник і не прогадала, отримавши масу захоплених відгуків.