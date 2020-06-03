Ми різні люди: кохана Остапчука висловилася про схожість з його колишньою дружиною

Володимир Остапчук та його нова кохана, нотаріус Христина Горняк після того, як публічно зізналися у відносинах стали однією з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу в соцмережах, викликавши неабиякий резонанс та інтерес громадськості. У програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" ведучий розповів, як його кохану переплутали з актрисою і екс-учасницею Танців з зірками Ксенією Мішиною, а Христина, в свою чергу, прокоментувала свою схожість з екс-дружиною шоумена Оленою Войченко, адже користувачі соцмереж помітили, що жінки відносяться до одного типажу.

Володимир запросив на перше побачення Христину в романтичний Париж, звідки пара вирушили до Відня, де нову обраницю ведучого переплутали з Ксенією Мішиною. Тоді ж в преса почла розповсюджувати інформацію про роман екс-учасників Танців з зірками, насправді ж поруч з Володимиром була саме Христина.

"Це смішна історія. Ми з Христиною були в Парижі, і я її хотів запросити недалеко, півтора-дві години, щоб ми побули в Відні 2 дні. Крім того, в один з вечорів у мене там була робота. Ми прилетіли туди, а на наступний день мені Мішина пише: "Остапчук, а нас тут бачили з тобою в Відні. Ми там з тобою обіймалися". І я такий: "Серйозно? Ні, неправда", - згадує ведучий.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Христина прокоментувала своє зовнішнє схожість з екс-дружиною Володимира. Нічого страшного в цьому вона не бачить.

"Можливо, колір волосся, але точно знаю, що люди ми однозначно різні, жінки ми різні. Навіть якщо хтось бачить якесь схожість, то нічого страшного", – висловилася Христина.

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук розповів, що залишив екс-дружині після розставання.