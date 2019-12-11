Не роздивляюся: Наталя Могилевська зізналася, яким чоловікам тепер надає перевагу

Популярна українська співачка Наталя Могилевська, яка раніше розсекретила деталі доленосної зустрічі з коханим, за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, розповіла, якого чоловіка чекає і що робить, щоб його зустріти.

У відвертому інтерв'ю каналу "Україна" Наталія Могилевська зізналася, як підходила до вибору "свого" чоловіка раніше і що змінилося зараз.

"Просто до останніх кількох років думала, що я занадто сильна і у мене не буде ідеального чоловіка, тому що це буде постійний конфлікт, адже сильним чоловікам подобаються інші жінки, і я взагалі не розглядала їх. Мені здавалося, що це не моє, а останнім часом саме такі чоловіки оточують мене, і це абсолютно інший стан. Чому? Тому що я сильна і тільки такий чоловік може бути зі мною – тільки сильніше!", – поділилася Наталія Могилевська з журналістами каналу "Україна".

За словами співачки, для того, щоб зустріти ідеального супутника життя, потрібно просто вірити. Зараз Наталія за власною системою загадує бажання і вірить в те, що гідна найкращого.

"Я чоловіків не розглядаю, оскільки точно знаю, що якщо правильно загадати бажання, то все, що ти повинен отримати, до тебе прийде. Питання в тому, що ми в це не віримо – ми, насправді, не віримо в те, що ми того варті, що Господь нас любить і дає нам краще, що ми гідні найкращого чоловіка на світі, який не буде обманювати, викручуватися, не буде ні слабким, ні сильним – він буде максимально відповідним! Добрим, ніжним, люблячим – твоїм чоловіком, таким, який тобі найбільше підходить – він точно є, ми його точно гідні, і він точно прийде в життя кожної жінки, як тільки ми в це повіримо", – розповіла Наталія Могилевська за лаштунками святкового шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше спокуслива Могилевська максимально оголила ніжки на жарких фото.