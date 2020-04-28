Розбудив сексуальність: Леся Нікітюк зробила несподіване зізнання про коханого

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча розповіла про комплексах через зріст

Оля Полякова та Леся Нікітюк зустрілися на карантині під час прямого ефіру в instagram співачки і поговорили на вельми відверті теми. Так, "Королева ночі" запропонувала ведучій, як і всім своїх гостям вечірнього прямого ефіру, зіграти в гру "Правда або дія". Зірки зробили чимало особистих зізнань і видали кілька ексклюзивних таємниць. Наприклад, Оля зізналася в незручних моментах, які з нею колись відбувалася. А Леді Ле, в свою чергу, розповіла про те, як коханий чоловік змінив її життя.

Леся заінтригувала новиною про те, що у неї є постійний партнер. Оля припустила, що йдеться про сусіда Лесі, з яким та тривалий час зустрічалася, але потім оголосила про розрив, але ведуча не захотіла вдаватися в подробиці, лише заявивши, що саме цей чоловік розбудив у ній сексуальність.

"Раніше я не вважала себе сексуальною, буквально рік або два вважаю. Мій постійний партнер розбудив в мені сексуальність, це міоя близька людина. Він навчив мене носити підбори. Ми однаково зросту, але він каже: "Ти повинна носити максимальні підбори". Ми пішли купили "лабутени". Це були мої перші "лабутени" – високі замшеві чобітки, ботфорти", - розповіла ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся довгий час старалася нікому не зізнаватися в комплексах через зріст, але сама страшно переживала. Разом з Олею вони обговорили, як складно прийняти і полюбити себе, а також позбутися від комплексів високим дівчатам.

"Ми лякаємо чоловіків. Ці грьобані стереотипи треба зруйнувати. Ти постійно біла ворона. Ти заходиш і на всіх дивишся зверху і на тебе всі дивляться. І ти відчуваєш себе некомфортно. Але мені один хороший хлопець якось пояснив. "Ти розумієш, коли тобі кожного разу говорять "ти така висока", це не для того, щоб тебе принизити. Це комплімент". Це ми, накручені дурні баби, думаємо, що це удар по хворому місцю, тому що ми такі закомплексовані. А насправді це комплімент", - поділилася Леся.

Раніше Леся Нікітюк показала фото в білосніжному топі і похвалилася абсолютно плоским животиком.