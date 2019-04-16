Райський квітка: Лілія Ребрик вразила красою в незвичайному платті

Лілія Ребрик любить ділитися з фанатами яскравими моментами свого життя. Українська телеведуча і актриса встигає не тільки вести ранкове шоу на телеканалі "Україна", але також гастролювати по всій Україні з виставами. Одна з яких пройшла нещодавно в Сумах. До речі, Лілія встигла на ранковий ефір 16 квітня в Києві! Багато шанувальників через це відзначили, що Ребрик – це жінка-енергія.

Саме зі свого спектаклю українська актриса і поділилася яскравим фото в сценічному вбранні. Так, Лілія Ребрик позує в повітряному платті жовтого кольору. І слід зазначити, що декороване воно досить незвично – багато воланів, шлейок, різних вставок. Не дивно, що у деяких фанатів це плаття викликало асоціації з якоюсь екзотичною квіткою.

Волосся телеведучої зібране на потилиці. А на шиї бачимо чокер з атласної стрічки в тон наряду. Загалом, виглядає Лілія досить ефектно.

Яскрава Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Суми! Дякую! Ви прекрасні! Настільки відкритий глядач, що грати для Вас - суцільне задоволення! Браво! Цей гастрольний тур добігає кінця... Чотири дні-чотири міста. Скучила за родиною неймовірно... Їдемо на Київ. Вже завтра зранку прокидаємось разом о 6.30 на каналі Україна", - підписала свій новий знімок Ребрик.

Шанувальники телеведучої та актриси поспішили залишити свої відгуки:

Прекрасная!

Ліля, Ви - чарівна. Я Вас обожнюю!

Вистава Ревізор чудова!

Спасибо за эмоции, Лиля! Вы невероятная!

Лилия, спасибо за вашу энергию, талант и харизму!

Преклоняюсь перед Вашей энергией! Такой сумасшедший график!

Вистава була неперевершена! Лілія, Ви така гарна! Дякую Вам та всім акторам! Ми отримали справжнє задоволення від гри, а особливо від імпровізації!

Мои любимые ножки, ну красота же!

Какая красотка! Одно очарование!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками. Шанувальники навіть назвали актрису "Наша Мерилін Монро".