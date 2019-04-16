Райський квітка: Лілія Ребрик вразила красою в незвичайному платті

Шанувальники Ребрик вражені її енергійністю
Лілія Ребрик любить ділитися з фанатами яскравими моментами свого життя. Українська телеведуча і актриса встигає не тільки вести ранкове шоу на телеканалі "Україна", але також гастролювати по всій Україні з виставами. Одна з яких пройшла нещодавно в Сумах. До речі, Лілія встигла на ранковий ефір 16 квітня в Києві! Багато шанувальників через це відзначили, що Ребрик – це жінка-енергія.
Саме зі свого спектаклю українська актриса і поділилася яскравим фото в сценічному вбранні. Так, Лілія Ребрик позує в повітряному платті жовтого кольору. І слід зазначити, що декороване воно досить незвично – багато воланів, шлейок, різних вставок. Не дивно, що у деяких фанатів це плаття викликало асоціації з якоюсь екзотичною квіткою.
Волосся телеведучої зібране на потилиці. А на шиї бачимо чокер з атласної стрічки в тон наряду. Загалом, виглядає Лілія досить ефектно.
Яскрава Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Суми! Дякую! Ви прекрасні! Настільки відкритий глядач, що грати для Вас - суцільне задоволення! Браво! Цей гастрольний тур добігає кінця... Чотири дні-чотири міста. Скучила за родиною неймовірно... Їдемо на Київ. Вже завтра зранку прокидаємось разом о 6.30 на каналі Україна", - підписала свій новий знімок Ребрик.
Шанувальники телеведучої та актриси поспішили залишити свої відгуки:
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками. Шанувальники навіть назвали актрису "Наша Мерилін Монро".