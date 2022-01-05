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Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зими

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Середа 05 січня 2022 19:32
Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зими Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольга Турчанікова

Зимові канікули – чарівний час, який навіть найбільш завантажені роботою українські знаменитості прагнуть провести з сім'ями.

Цього року переваги у зірок розділилися – одні вибрали втечу від зими в екзотичні країни, інші – снігову казку на гірськолижних курортах.

Дмитро Монатік з дружиною і синами відправився в Майамі. Там у співака були заплановані концерти, так що він зумів об'єднати відпочинок і роботу. Тимур Мірошниченко з дружиною вибрав Шрі-Ланку. А Влад Яма з дружиною і сином – мексиканський Тулум. Співачка Слава Камінська насолоджується відпочинком в Туреччині.

А ось телеведучі Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим вирішили відправитися в Карпати. Там же зустріли Новий рік ведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною. Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком катаються на лижах у Куршавелі (щоправда, перед цим поніжившись під сонцем Мальдів). Як і Інна Цимбалюк, яка радує фоловерів численними сторіз з розкішними гірськими видами. Пропонуємо помилуватися яскравими знімками знаменитостей.

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зими

Влад Яма з дружиною і сином (фото: instagram.com/vladyama_official)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зими

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зими

Інна Цимбалюк (фото: instagram.com/i.tsymbaliu)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиТимур Мірошниченко з дружиною і друзями (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиКатя Осадча з Юрієм Горбуновим і дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиДмитро Монатік з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/monatik_official)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиСлава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиРайські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зимиВолодимир Остапчук з дружиною Христиною (фото: instagram.com/kristygor)

Дивіться також, як виглядали в дитинстві Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки.

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