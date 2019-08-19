Розтяжки, зайва вага і целюліт: вагітна Ешлі Грем шокувала голим фото

Ешлі Грем, яка завжди любила бути відвертою, цього разу перевершила саму себе. Нещодавно дівчина оголосила світу, що вони з чоловіком – відеооператором Джастіном Ервіном – чекають на поповнення в сімействі. Молоді люди неймовірно щасливі. Як для пишнотілої моделі, так і для її чоловіка це буде перша дитина. Тому Грем не втомлюється писати радісні пости і показувати «вігітний» животик. Кілька годин тому ж вирішила продемонструвати світу зворотний бік вагітності – не настільки гламурний.

Ешлі показує вагітність якою вона є (фото: instagram.com/ashleygraham)

Дівчина опублікувала своє голе фото крупним планом. На знімку добре видно розтяжки, зайву вагу, складки шкіри та інші дрібні недосконалості. «Те ж саме, але трохи інше», – написала вона.

Голе фото, яке наробила галасу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Така відвертість і сміливість викликали миттєву і вельми неоднозначну реакцію в мережі. Одні сказали пишнотілій моделі величезне спасибі, назвавши її найчеснішою зіркою, яка не боїться показати реальність. Інші обурилися, що це виглядає зовсім неестетично і навіть більше того – нездорово.

Зірка не звикла прикрашати дійсність (фото: instagram.com/ashleygraham)

Що ж, Ешлі, яка, напевно, звикла до коментарів різного характеру, ніяк не реагує на ці слова. Зате продовжує показувати, що приділяє своєму здоров'ю й фігурі багато уваги. Вона запостила відеоурок йоги. Модель виконує досить складні пози зі своїм тренером і буквально світиться від щастя. Вона зробила безліч вправ на розтяжку, дихальних технік і навіть перевернутих асан.

Ешлі обожнює активний спосіб життя (відео: instagram.com/ashleygraham)

Всі свої старання на килимку, які не могли поміститися в 60-секундний ролик, вона також відправила в сторіз. «Відчуваю себе гнучкою і сильною», – написала знаменита красуня. Прихильники залишилися в захваті від спортивної форми своєї улюблениці, попросивши поділитися вправами для вагітних.