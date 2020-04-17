У розстебнутому піджаку і нижній білизні: Аліна Гросу завела мережу пікантними фото

Аліна Гросу на карантині несподівано відкрила в собі пристрасть до готування - 24-річна співачка регулярно тішить коханого чоловіка різноманітними смаколиками, а також ділиться своїми рецептами в мережі, записуючи процес приготування страв на відео. Крім того, артистка продовжує працювати над новими піснями і малює. В її акаунті вже давненько не було відвертих знімків - мабуть, дівчина вирішила це виправити і виклала серію кадрів в пікантному образі.

Аліна позує в чорному бюстгальтері і брюках, а також сірому піджаку в клітку, який вона грайливо розстебнула, оголивши пружний животик. Волосся красуня зібрала і прикрасила блискучим обідком, а на обличчя нанесла красивий макіяж. Завершують ефектний лук масивні сережки у вухах співачки.

"Піду, чи що, викину сміття. А ви куди на карантині наряжаєтесь?))" - жартівливо прокоментувала фото Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Вражені шанувальники поспішили прокоментувати відверті знімки улюбленої артистки.

На зустріч з кур'єром

Вибачте за запитання, а де ваш Чоловік

Так наряжатись щоб сміття викинути це капець просто

Якщо мене так кожна дівчина буде зустрічати, я точно кур'єром піду працювати

Краса

Класне фото !!°

Хіба можна так красиво?

В останні тижні на вихід з сміттям кучері і мейк роблю. хоч де, хоч як то виходжу

Красива

До холодильника

На кухню.

Аліна, яка ж ти шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем і показала свою нову стрижку.