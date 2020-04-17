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У розстебнутому піджаку і нижній білизні: Аліна Гросу завела мережу пікантними фото

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Співачка вирішила сходити викинути сміття у відвертому вбранні

Аліна Гросу на карантині несподівано відкрила в собі пристрасть до готування - 24-річна співачка регулярно тішить коханого чоловіка різноманітними смаколиками, а також ділиться своїми рецептами в мережі, записуючи процес приготування страв на відео. Крім того, артистка продовжує працювати над новими піснями і малює. В її акаунті вже давненько не було відвертих знімків - мабуть, дівчина вирішила це виправити і виклала серію кадрів в пікантному образі.

Аліна позує в чорному бюстгальтері і брюках, а також сірому піджаку в клітку, який вона грайливо розстебнула, оголивши пружний животик. Волосся красуня зібрала і прикрасила блискучим обідком, а на обличчя нанесла красивий макіяж. Завершують ефектний лук масивні сережки у вухах співачки.

"Піду, чи що, викину сміття. А ви куди на карантині наряжаєтесь?))" - жартівливо прокоментувала фото Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Вражені шанувальники поспішили прокоментувати відверті знімки улюбленої артистки.

  • На зустріч з кур'єром
  • Вибачте за запитання, а де ваш Чоловік
  • Так наряжатись щоб сміття викинути це капець просто
  • Якщо мене так кожна дівчина буде зустрічати, я точно кур'єром піду працювати
  • Краса
  • Класне фото !!°
  • Хіба можна так красиво?
  • В останні тижні на вихід з сміттям кучері і мейк роблю. хоч де, хоч як то виходжу
  • Красива
  • До холодильника
  • На кухню.
  • Аліна, яка ж ти шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем і показала свою нову стрижку.

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