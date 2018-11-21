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"Розсекретили": Христина Лебідь була помічена з українським віце-прем'єром

Lite » Зірки 21.11.2018 - 17:30
"Розсекретили": Христина Лебідь була помічена з українським віце-прем'єром
Фото: Олена-Крістіна Лебідь (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведуча шоу "Аферисти в мережах" з'явилася разом з Павлом Розенко

Відому українську телеведучу Олену-Христину Лебідь помітили з віце-прем'єром Павлом Розенко. Відповідне фото опубліковано на сторінці "Світське життя" у Instagram.

"Розсекретили: віце-прем'єр України Павло Розенко з нареченою, телеведучою Христиною Лебідь!" - написано під знімком.

&quot;Розсекретили&quot;: Христина Лебідь була помічена з українським віце-прем'єромФото: (instagram.com/svitsketv)

Спільні фото телеведуча також опублікувала на своїй сторінці, підписавши: "День народження VIVA був прекрасний! І ми там були, мед-пиво не пили, але душевно з усіма поговорили".

&quot;Розсекретили&quot;: Христина Лебідь була помічена з українським віце-прем'єромФото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Шанувальники пораділи за телеведучу і побажали парі сімейного щастя:

&quot;Розсекретили&quot;: Христина Лебідь була помічена з українським віце-прем'єром

Скріншот поста: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Нагадаємо, що Притула заявив, що росіянам потрібно заборонити виїзд за межі РФ.

Ми писали, що у мережу потрапило фото голої Даші Астаф'євої.

А також про те, що Ольга Фреймут презентувала свою нову книгу.

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