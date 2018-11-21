"Розсекретили": Христина Лебідь була помічена з українським віце-прем'єром

Фото: Олена-Крістіна Лебідь (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведуча шоу "Аферисти в мережах" з'явилася разом з Павлом Розенко

Відому українську телеведучу Олену-Христину Лебідь помітили з віце-прем'єром Павлом Розенко. Відповідне фото опубліковано на сторінці "Світське життя" у Instagram.

"Розсекретили: віце-прем'єр України Павло Розенко з нареченою, телеведучою Христиною Лебідь!" - написано під знімком.

Фото: (instagram.com/svitsketv)

Спільні фото телеведуча також опублікувала на своїй сторінці, підписавши: "День народження VIVA був прекрасний! І ми там були, мед-пиво не пили, але душевно з усіма поговорили".

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Шанувальники пораділи за телеведучу і побажали парі сімейного щастя:

Скріншот поста: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

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