Розписалися в худі: Алла Костромічова розповіла про таємне весілля

Карантин – непросте випробування, особливо для пар, які опинилися на великій відстані і бачаться лише у Skype. Але справжньому коханню і це не перешкода, адже радувати свою половинку і влаштовувати їй сюрпризи можна й перебуваючи за тисячі кілометрів, як зробив чоловік ведучої «Топ-моделі по-українськи».

Алла Костромічова разом із сином Сальваторе зараз знаходяться в Києві, супермодель прилетіла в Україну на зйомки «Супер Топ-модель по-українськи» і не встигла полетіти назад після їх перенесення. Тому весь карантин Алла проведе в Києві. А ось чоловік ведучої Джейсон залишився у Нью-Йорку.

10 квітня в Алли з Джейсоном річниця, і, хоча вони святкують її на різних континентах, люблячий чоловік все одно зумів порадувати ведучу:

– Сьогодні наша п'ята річниця весілля, точніше. розпису. Ми тоді не святкували особливо, розписалися удвох без парадного одягу, в худі, – розповідає Костромічова. – І сьогодні Джейсон надіслав мені квіточки. Так приємно!

Алла Костромічова з чоловіком

Виявилося, що весілля Алли і Джейсона проходило практично без свідків, і наречений з нареченою дуже старалися все зберегти в таємниці:

– В Америці заява подається за 24 години, тому ми подали її 9 квітня, а 10-го, до речі, за день до вильоту на зйомки проекту 5 років тому, пішли вдвох у City Hall і розписалися, – згадує ведуча. – Ми не хотіли пишного весілля, тому зробили це тихенько. Була тільки свідок, Віка Бессараб, на той час – візажист «Супермоделі по-українськи». Тоді вона якраз приїхала як турист до Нью-Йорка. Ми не хотіли, щоб мої друзі або друзі Джейсона образилися, що не вони стали свідками. І щоб зберегти таємницю, я запросила Віку. Все було максимально інкогніто. Вона тоді зняла навіть це на відео, але, на жаль, його вже немає.

Що ж, сподіваємося, що вже зовсім скоро Алла зможе повернутися додому до Джейсона і відсвяткувати річницю створення їхньої сім'ї разом із коханим.