Розпирає гордість: Оля Полякова яскраво привітала дочку Марію з днем народження

Співачка залишила теплі слова та побажання на адресу коханої дівчинки

В субботу, 2 марта, старшей дочери известной певицы Оли Поляковой исполнилось 14 лет. Накануне знаменательной даты девочка показала стильный образ, напомнив о своем дне рождения. Знаменитая мама решила публично поздравить дочку с 14-летием и оставила в Instagram трогательный и выразительный пост с теплыми словами в адрес юной красавицы.

"Королева ночи" отметила, что гордится Машей и ее достижениями. Аристка вспомнила, как девочка появилась на свет и научила ее быть мамой. Она оставила дочери яркие и эмоциональные искренние пожелания.

"Моя зайка, Машенька, тебе 14, в таких случаях говорят "о, даже не верится" или "как быстро время пролетело", а я скажу - мне верится! Я помню каждый миг с момента как ты появилась и 14 лет учила меня, быть мамой, и скажу тебе ты не плохо справлялась! 14... А ты уже такая самостоятельная , ответственная, очень предприимчивая, умная, а главное очень нежная, чуткая и хорошая девочка! Меня распирает гордость, что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой! Будь только обязательно здоровой и счастливой, и помни перед тобой открыты все дороги, и нет препятствий, они только в мыслях! Так что пусть все что ты захочешь сбудется, ты главное мечтай! Мама", - оставила трепетную запись певица в микроблоге.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

К пожеланиям для Маши присоединилась и ее знаменитая тезка, телеведущая Маша Ефросинина. Она поздравила маму и дочку с чудесным праздником.

"Поздравляю вас, девочки! Вы чудесные, открытые и честные! Желаю Маше, девочке с самым красивым именем в мире, счастья и хороших людей рядом", - оставила звезда душевное послание для именинницы.

К теплым словам присоединилась и популярная певица, актриса и модель Даша Астафьева. "Поздравляю! Пусть все сбудется!" - написала она.

Сама виновница торжества решила в честь праздника поделиться ярким фото из бассейна, сделанным во время отдыха с семьей в Таиланде. Девочка позирует в черном купальнике, оперевшись о бортик бассейна, и обезоруживающе улыбается в камеру.

"Ну, что же с днем рождения меня", - коротко и лаконично подписала Маша красочный снимок.

Фото: Маша Полякова (Instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девочка решили не быть в стороне и также оставили для нее пожелания и поздравления.

"Всего самого наилучшего, и всего такого чего пожелает душа", "Нереально красивая девочка, с Днем рождения тебя! Будь счастлива во всем!", "Поздравляю с Днем рождения, желаю позитивного сегодня и счастливого завтра, ярких эмоций и впечатлений, и, конечно, верных друзей!", "С днем рождениям! Желаю счастья, здоровье и всего самого лучшего!" - не скупились на теплые слова фолловеры.

Напомним, что Оля Полякова оригинально пошутила о поездке на "Евровидение 2019", намекнув на то, что не прочь представлять страну на конкурсе.

Ранее Оля Полякова "засветила" длинные стройные ножки в роскошном наряде на премьере фильма "Свингеры-2".