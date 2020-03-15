Розкута Наталя Могилевська навідалася в Індію з пікантною метою

Наталя Могилевська захоплюється духовними практиками, які змінили її життя на краще, навчили бути в гармонії з собою і тримати під контролем не тільки думки, але й тіло. Співачка помітно пострункішала, помолодшала і навіть закохалася! Поки вона не розкриває ім'я обранця і не поспішає показувати його публіці, але заявляє, що пара змушена жити на дві країни. Так, в інтерв'ю програмі "Світське життя" співачка розповіла, навіщо нещодавно навідалася в улюблену Індію.

Виявилося, що артистка їздила освоювати інтимні практики і за п'ять днів зуміла отримати чимало цінної інформації.

"Я там була всього п'ять днів. Була на семінарі. Це величезні інтимні знання, які, я думаю, буду використовувати все життя! Але цей шлях, мабуть, для тих, кому вже за 60 років", – поділилася Наталя.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вона не змогла обійти увагою і гостру тему карантину у зв'язку з коронавірусом в Україні. Співачка закликала українців не піддаватися паніці.

"Я впевнена, що треба бути обережними, але я впевнена, що не треба піддаватися паніці. Треба розуміти, що дві тисячі смертей від коронавіруса і 30 мільйонів – від СНІДу це велика різниця і треба користуватися презервативами, а не тільки масками. І взагалі треба бути обережними з усіх боків і всіх питань", – нагадала вона.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська захопила ефектним світським виходом в лаковому плащі кольору електрик і зухвалим червоних ботфортах. Шанувальники прийшли в захват від сміливого контрастного лука своєї улюблениці.

До речі, Могилевська похвалилася величезним букетом різнокольорових тюльпанів в коробці з бантом.