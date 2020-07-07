ru
ua

Розкута Ольга Фреймут оголила груди на пікантному фото і викликала суперечки в мережі

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча розбурхала мережу чорно-білим пікантним фото

Ольга Фреймут переважно публікує в соцмережах знімки у вишуканих образах і досить скромних вбраннях, демонструючи стиль і бездоганний смак, а от пікантні кадри з її участю побачиш нечасто. Але 38-річна ведуча вирішила зробити виключення і показала одночасно естетичний і відвертий знімок з оголеними грудьми.

Ведуча позує в брючному костюмі від Chloé без білизни. Вона розстебнула подовжений жакет, дозволивши прихильникам оцінити її оголені груди, а широкі брюки-кльош з високою талією підкреслювали стрункість форм Ольги.

"Старомодне фото на плівку", - свідчить підпис до чорно-білого кадру, стилізованого під плівковий.

"Дуже гарне фото. Можна дізнатися, чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?" - поцікавилася одна з підписниць ведучої. "Оголені, ні", - уточнила Ольга.

Думки шанувальників про фото розділилися – одні оцінили естетичність і сексуальність кадру і вважали його спокусливим, але стриманим, інші ж зробили зауваження ведучій.

  • Кайф
  • Ви дуже гарна
  • Дуже стильно
  • Шикарне фото
  • Фото неймовірне
  • Дуже гарно
  • Розкішна
  • Дуже естетичне фото
  • Стильно і симетрично
  • Сексі
  • Вау! Несподівано!
  • Як же стильно та естетично
  • Я думала, що хоч ви не підете на цей дешеві фото ..з полуобнажением
  • Навіщо це фото сюди викладати - такій Панянці?

Скріншот коментарів

До речі, раніше Ольга Фреймут у повітряному плаття з оголеними плечима поділилася рідкісними фото молодших дітей.

Автор: Lite

► Білки, жири і вуглеводи: дієтолог назвала головні джерела і поєднання для тих, хто худне ► Обережно, гаряче: переможниця Холостяк-10 засвітила розкішну фігуру в бікіні
Читати всі новини