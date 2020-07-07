Розкута Ольга Фреймут оголила груди на пікантному фото і викликала суперечки в мережі

Ольга Фреймут переважно публікує в соцмережах знімки у вишуканих образах і досить скромних вбраннях, демонструючи стиль і бездоганний смак, а от пікантні кадри з її участю побачиш нечасто. Але 38-річна ведуча вирішила зробити виключення і показала одночасно естетичний і відвертий знімок з оголеними грудьми.

Ведуча позує в брючному костюмі від Chloé без білизни. Вона розстебнула подовжений жакет, дозволивши прихильникам оцінити її оголені груди, а широкі брюки-кльош з високою талією підкреслювали стрункість форм Ольги.

"Старомодне фото на плівку", - свідчить підпис до чорно-білого кадру, стилізованого під плівковий.

"Дуже гарне фото. Можна дізнатися, чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?" - поцікавилася одна з підписниць ведучої. "Оголені, ні", - уточнила Ольга.

Думки шанувальників про фото розділилися – одні оцінили естетичність і сексуальність кадру і вважали його спокусливим, але стриманим, інші ж зробили зауваження ведучій.

Кайф

Ви дуже гарна

Дуже стильно

Шикарне фото

Фото неймовірне

Дуже гарно

Розкішна

Дуже естетичне фото

Стильно і симетрично

Сексі

Вау! Несподівано!

Як же стильно та естетично

Я думала, що хоч ви не підете на цей дешеві фото ..з полуобнажением

Навіщо це фото сюди викладати - такій Панянці?

Скріншот коментарів

До речі, раніше Ольга Фреймут у повітряному плаття з оголеними плечима поділилася рідкісними фото молодших дітей.