Розкута Ольга Фреймут оголила груди на пікантному фото і викликала суперечки в мережі

Ведуча розбурхала мережу чорно-білим пікантним фото
Ольга Фреймут переважно публікує в соцмережах знімки у вишуканих образах і досить скромних вбраннях, демонструючи стиль і бездоганний смак, а от пікантні кадри з її участю побачиш нечасто. Але 38-річна ведуча вирішила зробити виключення і показала одночасно естетичний і відвертий знімок з оголеними грудьми.
Ведуча позує в брючному костюмі від Chloé без білизни. Вона розстебнула подовжений жакет, дозволивши прихильникам оцінити її оголені груди, а широкі брюки-кльош з високою талією підкреслювали стрункість форм Ольги.
"Старомодне фото на плівку", - свідчить підпис до чорно-білого кадру, стилізованого під плівковий.
"Дуже гарне фото. Можна дізнатися, чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?" - поцікавилася одна з підписниць ведучої. "Оголені, ні", - уточнила Ольга.
Думки шанувальників про фото розділилися – одні оцінили естетичність і сексуальність кадру і вважали його спокусливим, але стриманим, інші ж зробили зауваження ведучій.
Скріншот коментарів
До речі, раніше Ольга Фреймут у повітряному плаття з оголеними плечима поділилася рідкісними фото молодших дітей.
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Автор: Lite