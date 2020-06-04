Веселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з Осадчою

Зіркове подружжя влаштували веселу фотосесію на тлі гарної веселки
Незважаючи на холодну і дощову погоду, зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов не сумують і намагаються в усьому знаходити плюси. Телеведуча навіть зважилася поплавати в їх відкритому басейні, хоча вода в ньому була всього 12 градусів! І хоча зняти куртку у неї поки що не вийшло, пара залишається на позитиві. Коли після дощу на небі з'явилася красива веселка, вони тут же влаштували яскраву фотосесію у дворі свого приватного будинку.
Так, Юрій поділився ніжним і зворушливим знімком, на якому вони з дружиною відображені на доріжці в обнімку. Вони притиснулися обличчями один до одного і щасливо посміхаються, а Катя навіть підняла одну ногу. За їх спинами розкинулася яскрава велика веселка.
"Веселка завжди надихає!!" - поділився Горбунов.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Осадча не втрималася і теж зробила барвистий кадр з цим чудовим явищем природи. Теледіва позувала на зеленій галявині, піднявши голову в небо. На Каті - модні в цьому сезоні чорні брюки-кльош і бузкова туніка, а зверху вона одягла темно-синиюю куртку-дощовик.
"Щаслива під веселкою", - прокоментувала ведуча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Шанувальники не залишилися байдужими і залишили Каті і Юри багато теплих відгуків, розчулюючись їх парі і красі природи.
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча захопила фото без макіяжу поділилася планами на літо.
Автор: Марина Настевіч