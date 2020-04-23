Веселка і позитив: Кейт Міддлтон і принц Вільям показали зворушливі знімки принца Луї в честь його дня народження

Найменший у родині герцога і герцогині Кембриджських — принц Луї — відзначає сьогодні, 23 квітня, свій день народження. Престолонасліднику виповнилося два роки! До речі, другий син і третя дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма є п'ятим в лінії успадкування британського престолу. З нагоди дня народження молодшого сина Кетрін і Вільям вирішили трохи відійти від офіціозу і поділитися з шанувальниками королівської сім'ї позитивом. Все ж у період карантину герцоги Кембриджські перестали відвідувати публічні заходи, а їхні сторінки в соцмережах перетворилися в зведення новин про пандемію коронавіруса. Щасливі батьки вирішили хоча б у день народження сина розбавити пригнічену атмосферу святом.

Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували на своїй instagram-сторінці цілий фотоальбом з маленьким сином. Принц Луї помітно подорослішав. На знімках малюк бавиться. Його долоньки розмальовані в яскраві фарби — кольори веселки. Якийсь час хлопчик позував на камеру з відкритими долонями, однак не втримався і обмазав обличчя фарбами. Однак саме ці знімки вийшли самими милими і отримали сотні захоплених відгуків від фоловерів королівської сім'ї

Кетрін і Вільям навіть пожартували з цього приводу. "Instagram VS реальність", — так вони підписали пару фото з Луї, на яких він обмазує себе фарбами.

До речі, фотографії сина зробила особисто Кейт Міддлтон! Як відомо, герцогиня Кембриджська захоплюється фотографією. І вже зробила чимало фото для сімейного архіву.

“Спасибі за ваші прекрасні повідомлення в честь дня народження принца Луї. Ми дуже раді поділитися новими фотографіями, зробленими герцогинею Кембриджською у квітні цього року", — йдеться в повідомленні під фото.

Як з'ясувалося, принц Луї не просто так обмазивал долоні фарбами. Він зробив картинку, на якій видно відбиток маленької долоньки Луї. Напевно, і самому престолонасліднику, і його батькам буде приємно відшукати той малюнок в майбутньому.

Підписники також почали сперечатися, на кого ж більше схожий Луї. Деякі зазначили, що хлопчик — копія принца Вільяма в дитинстві. Інші не погодилися і стверджують, що Луї все ж таки схожий на свою маму. Також від шанувальників не вислизнув той факт, що Луї дуже схожий на свого старшого брата — 6-річного принца Джорджа.

Зазначимо, що Луї народився 23 квітня 2018 року в Лондоні. Він є шостим правнуком королеви Єлизавети II і третім онуком принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани.

Також герцог і герцогиня Кембриджські виховують ще двох дітей — принц Джордж (6 років) і принцеса Шарлотта (4 роки). На даний момент Кетрін і принц Вільям разом з дітьми знаходяться на домашній самоізоляції у своєму заміському маєтку Анмер-Хол в Норфолку.

Фото в матеріалі: instagram.com/kensingtonroyal