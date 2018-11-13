"Радість і щастя": культова українська актриса розповіла про джерела енергії

Ада Роговцева (фото: facebook.com/teatrnalevomberegy)

81-річна актриса зізналася, що почала цінувати навіть не хвилини, а секунди

Легендарна українська актриса Ада Роговцева, яка нещодавно стала прабабусею, розповіла, де бере натхнення, і сказала, що джерела енергії для неї - Бог, любов і зацікавленість.

"Це Бог дає зацікавленість життям. Він дав тобі життя і сказав: "Дивись, яке цікаве! І яке коротке!". І кинув Любов. І от якщо у тебе є ця зацікавленість життям і любов до людей, які тебе оточують, тоді енергія, не треба ніде її брать - вона є!" - зауважила 81-річна актриса у інтерв'ю сайту 0532.ua.

Також вона зізналася, що не розділяє мистецтво і життя.

"Я трішечки така - не митець і не актриса. Я живу в цьому і роблю те, що мені подобається - і все", - сказала Ада Миколаївна.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

"Коли досягаєш до такого віку, як мій, мені 81 рік, я перейшла на дев’ятий десяток свого життя, то цінуєш секунди! Не хвилини, а секунди! І коли ти знову повертаєшся у те місто, яке тобі дороге, твоєму серцю, твоїм спогадам, бажаєш якогось прекрасного майбутнього цьому місту, то це велика-велика радість і щастя!.. Я була щойно у Парижі - це надзвичайно цікаво, це прекрасно. Але це - ці-ка-во. А коли до своїх приїжджаєш, це розривається серце від ніжності, від вдячності. Так що я надзвичайно ціную ті миті, коли ти зустрічаєшся із тим, що ти любиш", - додала Роговцева.

Раніше легендарна актриса і Герой України розповіла про сучасний театр та розвиток вітчизняного кіно.

Відео: РБК-Україна