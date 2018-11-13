ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Радість і щастя": культова українська актриса розповіла про джерела енергії

Lite » Зірки 13.11.2018 - 22:18
"Радість і щастя": культова українська актриса розповіла про джерела енергії
Ада Роговцева (фото: facebook.com/teatrnalevomberegy)

81-річна актриса зізналася, що почала цінувати навіть не хвилини, а секунди

Легендарна українська актриса Ада Роговцева, яка нещодавно стала прабабусею, розповіла, де бере натхнення, і сказала, що джерела енергії для неїБог, любов і зацікавленість. 

"Це Бог дає зацікавленість життям. Він дав тобі життя і сказав: "Дивись, яке цікаве! І яке коротке!". І кинув Любов. І от якщо у тебе є ця зацікавленість життям і любов до людей, які тебе оточують, тоді енергія, не треба ніде її брать - вона є!" - зауважила 81-річна актриса у інтерв'ю сайту 0532.ua.

Також вона зізналася, що не розділяє мистецтво і життя.

"Я трішечки така - не митець і не актриса. Я живу в цьому і роблю те, що мені подобається - і все", - сказала Ада Миколаївна.

&quot;Радість і щастя&quot;: культова українська актриса розповіла про джерела енергії

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

"Коли досягаєш до такого віку, як мій, мені 81 рік, я перейшла на дев’ятий десяток свого життя, то цінуєш секунди! Не хвилини, а секунди! І коли ти знову повертаєшся у те місто, яке тобі дороге, твоєму серцю, твоїм спогадам, бажаєш якогось прекрасного майбутнього цьому місту, то це велика-велика радість і щастя!.. Я була щойно у Парижі - це надзвичайно цікаво, це прекрасно. Але це - ці-ка-во. А коли до своїх приїжджаєш, це розривається серце від ніжності, від вдячності. Так що я надзвичайно ціную ті миті, коли ти зустрічаєшся із тим, що ти любиш", - додала Роговцева.

Раніше легендарна актриса і Герой України розповіла про сучасний театр та розвиток вітчизняного кіно.

Відео: РБК-Україна

Новини України Ада Роговцева
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся