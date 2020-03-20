Заради дітей: Вікторія та Девід Бекхем приєдналися до зоряного флешмобу з метою перемогти коронавірус

Пандемія короновируса, яка поширилася на весь світ, звернула на себе увагу всього населення нашої планети. Навіть селебрітіс (як в Україні, так і в інших країнах) не залишаються осторонь, намагаючись всіма силами донести важливу інформацію своїм шанувальникам. Відзначимо, що в мережі зараз набирає популярності хештег «Залишаюся вдома». Девід Бекхем і його дружина Вікторія також приєдналися до цього важливого флешмобу. Лікарі і чиновники закликають по можливості перебуває вдома, не їздити на роботу і обмежити контакти з іншими людьми. Ці заходи допоможуть зупинити стрімке поширення коронавіруса.

Так, відомий екс-футболіст Девід Бекхем у своєму інстаграмі поділився постом, де він приєднується до загального флешмобу під хештегом #IStayHomeFor («Я залишаюся вдома заради...»). До речі, спортсмен прийняв естафету від відомого актора Кевіна Бейкона.

Кевін Бейкон і Елтон Джон підтримують важливий фллешмоб (фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід, у свою чергу, закликає поширити цей пост всіх підписників, зазначивши своїх рідних і близьких!

«Я залишаюся вдома заради своєї дружини Вікторії і своїх дітей! Включаючи Круза, який засвітився на цьому фото)) Зупинимо епідемію коронавіруса разом!» — закликає Девід. Відзначимо, що екс-футболіст має на увазі свого 15-річного сина Круза Бекхема. Хлопець випадково вліз в кадр, коли його батько робив фото. Вийшло дуже мило, так що Девід не дарма вирішив залишити цей кадр.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Відзначимо, що дружина Девіда, дизайнер Вікторія Бекхем, після тривалого мовчання в соцмережах підтримала чоловіка в прагненні розшерити інформацію про пандемію.

«Все здається дивним і невизначеним з COVID-19, — пише Вікторія. — Мої думки завжди були з усіма вами – моїми друзями і вашими близькими».

Її пост був опублікований одразу після того, як Девід особисто постраждав від пандемії. Зазначимо, що спортсмен на минулих вихідних мав прилетіти з великою родиною в Майамі. Там вони планували подивитися футбольний матч своєї команди Inter Miami CF (Девід є одним з її власників), яка повинна була грати проти його колишньої команди — LA Galaxy. Це мала бути їхня перша гра сезону. Однак через карантин у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 футбольні матчі були припинені на 30 днів.

«Я сподіваюся, що всі знаходяться в безпеці і стежать за своїм здоров'ям», — додала Вікторія.

«Ми продовжуємо дотримуватися рекомендацій експертів у підтримці один одного протягом карантину. Найбільше я думаю про приголомшливих співробітників NHS (прим. — Національна служба охорони здоров'я Великобританії) і працівників охорони здоров'я у всьому світі. Їх внесок величезний і неоціненний. Взаємодопомога і доброта, які поширюються в інтернеті, важливі! І ми повинні бути добрими і життєрадісними», — пише Вікторія, відзначаючи заслуги медиків у цей нелегкий час.

На закінчення своїх постів, подружжя закликали покладатися лише на перевірені джерела поширення інформації, такі як ЮНІСЕФ та ВООЗ. А також суворо виконувати їхні рекомендації, а саме:

Регулярно мити руки з милом.

Захищати рот і ніс спеціальними масками.

Уникати близького контакту з людьми, які мають симптоми захворювання.

При цьому на своїй сторінці Девід залишив посилання на сайт Юнісеф для ознайомлення з більш детальною інформацією.

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