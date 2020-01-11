Робочі коні: Вінницька відверто розповіла про конфлікти у "ВІА Грі"

За словами Вінницької, конфлікти було не приховати з приходом Анни Сєдокової
Альона Вінницька – популярна телеведуча і співачка, яка раніше відповіла на чутки про розрив з Сергієм Большим. Вона рідко згадує про свою участь у «ВІА Грі». Це був непростий для неї час. Журналісти програми «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна» дізналися подробиці про той період життя.
Багато років тому майбутня співачка абсолютно випадково потрапила на телебачення, побачивши оголошення про набір. Незабаром вона познайомилася з Дмитром Костюком. Саме він через деякий час запропонував Олені участь в музичному проекті.
Виа Гра - Попытка номер 5
Перший склад групи відчув і неймовірну популярність, і скажений ритм роботи, і непрості робочі відносини. Часом було важко навіть в побутовому плані. Наприклад, Альону Вінницьку та Надію Мейхер селили в номері, де було одне ліжко на двох.
Але коли змінився склад гурту, стало ще важче.
Тетяна Найник, Альона Вінницька та Анна Седокова
Коли Альона Вінницька вирішила піти з колективу, вона вже відчувала і фізичне, і моральне виснаження. Сергій Большой давно умовляв дружину порвати з цією каторжною роботою. І Олена пішла в нікуди. Без грошей на сольну кар'єру.
Нагадаємо, раніше Вінницька розповіла про свою систему харчування і стрункості.