Робочі коні: Вінницька відверто розповіла про конфлікти у "ВІА Грі"

Альона Вінницька – популярна телеведуча і співачка, яка раніше відповіла на чутки про розрив з Сергієм Большим. Вона рідко згадує про свою участь у «ВІА Грі». Це був непростий для неї час. Журналісти програми «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна» дізналися подробиці про той період життя.

Багато років тому майбутня співачка абсолютно випадково потрапила на телебачення, побачивши оголошення про набір. Незабаром вона познайомилася з Дмитром Костюком. Саме він через деякий час запропонував Олені участь в музичному проекті.

«Отямилася я вже перед дверима, які відкрив Костя Меладзе», - згадує Альона Вінницька знайомство з відомим композитором.

Виа Гра - Попытка номер 5

Перший склад групи відчув і неймовірну популярність, і скажений ритм роботи, і непрості робочі відносини. Часом було важко навіть в побутовому плані. Наприклад, Альону Вінницьку та Надію Мейхер селили в номері, де було одне ліжко на двох.

«Двоє молодих дівчат, ще несформовані особистості, які потрапили в незрозумілу ситуацію. В основному відношення було, як до робочого коня, і це нас з Надею згуртувало, незважаючи на те, що ми були різні. Ми стали все ближче і ближче одна одній. Нервові зриви – це важке випробування і нас з Надею це дуже сильно поріднило», – поділилася Альона Вінницька.

Але коли змінився склад гурту, стало ще важче.

«Ми ніколи так серйозно не сварилися. Коли до нас долучилася Аня Седокова, тоді було, звичайно, складніше», - зізналася «Зірковому шляху» співачка.

Тетяна Найник, Альона Вінницька та Анна Седокова

Коли Альона Вінницька вирішила піти з колективу, вона вже відчувала і фізичне, і моральне виснаження. Сергій Большой давно умовляв дружину порвати з цією каторжною роботою. І Олена пішла в нікуди. Без грошей на сольну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Вінницька розповіла про свою систему харчування і стрункості.