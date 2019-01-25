Намагалися не розчавити авто: відома співачка розповіла про важливість добрих справ

Фото: Оля Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Артистка розповіла, що змусило її знову повірити в людську доброту і безкорисливість

Українська виконавиця і "найспівочіша ведуча" Ольга Цибульська, яка оригінально пожартувала над колишнім коханим, через складні погодні умови ледь не потрапила в аварію на дорозі, але їй на допомогу прийшли абсолютно незнайомі люди. Про це вона написала в Instagram.

За словами артистки, шестеро абсолютно незнайомі люди руками штовхали її авто по гірці, вритій льодом, намагаючись при цьому не зачепити машину поруч. Їх приклад так надихнув співачку, що вона знову почала вірити у людську доброту і безкорисливість.

"Вчора 6 чоловіків, яких я бачила вперше в житті, цілу годину руками штовхали мою машину по крижаній горі, допомагаючи виїхати і не розчавити авто, яке стояло за мною. Голими руками! Як тільки перестаєш вірити в людей, тобі стукають і нагадують, що сумніваючись в людях, ми не пускаємо диво у своє життя! Якщо ви це читаєте хлопці, ще раз дякую! Дівчинка Оля щаслива! А у вас були такі історії, коли ви знову починали вірити в людей?" - поцікавилася вона у підписників.

Фото: Ольга Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники Цибульської почали ділитися своїм особистим досвідом і розповідати, як незнайомі люди простягли їм руку допомоги у складній ситуації, а також попутно дарували Олі компліменти.

"Ви як завжди красуня", "Ви як дівчинка-підліток, хотілося б, щоб всі жінки так гарно і молодо виглядали, як ви", "Така щира і мила на фото", "Є ще у нас благородні і добрі хлопці. Як добре відчувати їх підтримку і турботу, навіть якщо і не знайомі", "Ви дуже красива і чарівна", "Перед такою посмішкою, як у Вас, ніхто не може встояти", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/cybulskaya)

Раніше російський співак Влад Топалов розповів про неоднозначне подію на дорозі, яке змусило його вибухнути гнівним постом в мережі.

До речі, колегу і друга Ольги Цибульської, з яким вона навіть записала дуетну пісню, співака Дзідзьо виписали з київської лікарні після побиття, яке відбулося напередодні Нового року.