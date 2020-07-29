Пампушки можуть все: Alyona Alyona має намір боротися за перемогу в шоу Танці з зірками

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Реперша має намір отримати новий досвід

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona почалаактивно худнути і дивувати шанувальників першими результатами. Як виявилося, артистка робить це не просто так і тепер отримала нові можливості спробувати свої сили в незвичній для неї справі. Вона сміливо прийняла естафету від зіркових колег і вже восени постане перед шанувальниками на головному майданчику країни – на шоу Танців з зірками.

У проект її запросив ведучий Дмитро Танкович в рамках щорічного челленджу #танціззіркамиchallenge.

"Це новий досвід для мене. Хочеться випробувати себе і довести, що пампушки можуть все. Я сподіваюся, що буду виглядати органічно в усіх стилях, тому що є внутрішній стрижень, мені є що розповісти глядачам", - інтригує Alyona Alyona.

Alyona Alyona (фото: прес-служба)

Виконавицю не лякає отуствтвие танцювального досвіду. Вона зізнається, що в 5-му класі з ходила в танцювальний гурток, де разом з іншими дітьми розучувала вальс.

Олена також зізналася, чому зважилася активно худнути. Так, вона на наступний день, після святкування 29-річчя поставила мета - скинути 29 кілограмів і тут же приступила до її втілення в життя. Менш ніж за півтора місяці артистці вдалося позбутися 10 зайвих кіло.

"Для початку для мене було найважче відмовитися від солодкого, а це стосується і черешні, і полуниці", - розповіла Альона і зізналася, що знаходиться на порозі цукрового діабету, тому перегляд меню став для неї життєво важливим рішенням.

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona показала іншу сторону Балі і зняла кліп на гостросоціальну тематику.