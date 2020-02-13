П'яний в таксі: Євген Кошовий зізнався, як зробив пропозицію руки і серця

14 лютого – Всесвітній День всіх закоханих. У це свято, за статистикою, чоловіки частіше за все вирішуються зробити пропозицію своїм коханим. З цієї нагоди актори «Вечірнього Кварталу» поділилися своїми історіями – а саме, як самі робили пропозиції своїм половинкам

Євген Кошовий: «Я зробив пропозицію, коли ми їхали п'яні в таксі на задньому сидінні і цілувалися (сміється). Я – досить швидкий хлопець. Познайомилися ми наприкінці жовтня, а вже через чотири місяці я вимовив: «Давай одружимося». А Ксюша взяла і відразу відповіла: «А давай». Але, по правді, все до цього вже йшло, ніяких сюрпризів ні для кого не було».

Юрій і Вікторія Ткач

Юрій Ткач: «Перший раз свою майбутню дружину я побачив на ювілеї свого тата. Потім ми не перетиналися чотири роки, і ось через цей час я знову зустрів Віку вже на концерті колективу моєї мами. Я відразу її згадав і наша 4-річна симпатія виникла з новою силою. Я відразу зрозумів, що ЦЕ ТЕ САМЕ почуття. Пропозицію я зробив вже через рік. У найбільш «несподіваний момент» – вдома, коли Віка дивилася фільм, сидячи на дивані і попиваючи чай. І до речі, Віка відразу відповіла «так».

Степан і Наталія Казаніни

Степан Казанін: «Пропозиція робив скромно: накопичив на пляшку шампанського, запросив собі в гості і сказав Наташі в очі все, що я думаю. Набагато цікавіше було, коли ми повідомили нашим батькам про прийняте рішення. З батьками Наташі якось все спокійно пройшло, а мої намагалися навіть нас відговорити – все-таки 1-й курс, мені 18 років, Наташі ще менше. Але, слава богу, у них нічого не вийшло».

Катерина і Володимир Мартинець

Володимир Мартинець: «Не дивлячись на те, що з моєю майбутньою дружиною Катею я вчився в одній школі, я звернув на неї увагу вже після закінчення університету. Зустрілися ми на якомусь святі, де опинилися в одній компанії. Після цього ми почали спілкуватися, і я запросив її на побачення на наш стадіон «Діброва», який знаходиться в Царичанці. Що вже, само по собі, дуже символічно. А пропозицію я зробив через три роки спільного проживання. Ніякого романтизму. Просто ми разом прийшли до того, що хочемо узаконити наші стосунки».