Ховати таку красу не можна: Кім Кардашян показала дивно струнку фігуру на архівних "гарячих" фото

Світська левиця, модель та Instagram-селебріті Кім Кардашьян порадувала шанувальників не одним, а цілим десятком "горячих" фото. Як розповіла Кім у підпису під каруселлю, ці фото «порошаться» у неї в телефоні давно. Але на карантині у дружини Каньє Уеста нарешті знайшовся час розібрати їх. Іншими словами, зірка вирішила, що такому добру не можна пропадати дарма, так що шанувальники краси і таланту зірки є чим зайнятися, наприклад, розглядати аутфіти знаменитості.

Кім виглядає такою ж привабливою, як і зараз (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Ви напевно пам'ятаєте деякі з цих нарядів? Гортайте вправо, щоб побачити ще більше», – написала Кім. На першому фото Кім стоїть у червоній спокусливій сукні на тонких бретелях, яка чудово підкреслює смагляву засмаглу шкіру знаменитості. На наступному вона в білому ультракоротком платті з шифоновими вставками, яке напевно готувалося для виходу в світ. Є серед цих фото і наряди швидше нагадують шкільну вчительку, а може, навіть ученицю, ніж головну спокусницю Instagram.

Архівні фото Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не можна не помітити ряди різноманітного взуття: мабуть, зірка, переміряла все, що є в шафі, щоб виглядати на всі сто. А от зачіску практично на всіх фото потенційна перша леді США зробила високу, мабуть, вважаючи, що так її луки будуть виглядати більш виграшно. Прихильники відразу ж завалили сектор коментарів своїми захопленнями: «Кім, дякую, спробую зробити подібний лук на наступну вечірку!», «Ти найкрасивіша в світі, дякую, що ділишся!», «Ми тебе любимо!», «Будь ласка, залишайся такою ж чудовою і не забувай про нас».